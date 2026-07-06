Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας διυλιστήριο πετρελαίου στο Ομσκ, σχεδόν 2.500 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, πρόκειται για το τελευταίο από τα 11 μεγαλύτερα διυλιστήρια βενζίνης της Ρωσίας που δέχεται ουκρανικό πλήγμα.

Мабуть найкраще за цей день. Історичні кадри. 06.07.2026

Омський НПЗ, уражений Силами Оборони України.

БПЛА FP-1 маневрує перед заходом в ціль на один з найбільших НПЗ на росії. pic.twitter.com/t7P0JZJybe — ⳖⲈϜϜⲈRⲊⲞⲚ (@brave_ukraine) July 6, 2026

Χτυπήθηκε βασική μονάδα διύλισης

Μετά την επίθεση ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις, ενώ η έκταση των ζημιών εξακολουθεί να αξιολογείται.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επλήγη η μονάδα πρωτογενούς διύλισης ELOU-AVT-11, η οποία έχει σχεδιαστική ικανότητα επεξεργασίας 8,4 εκατ. μετρικών τόνων αργού πετρελαίου τον χρόνο.

Το διυλιστήριο του Ομσκ είναι το μεγαλύτερο της Ρωσίας ως προς τη δυναμικότητα διύλισης, επεξεργαζόμενο περισσότερους από 21 εκατ. μετρικούς τόνους αργού ετησίως. Παράγει καύσιμα, λιπαντικά και πετροχημικά προϊόντα και, σύμφωνα με το Κίεβο, εμπλέκεται στον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού.

⚡️Уражено Омський НПЗ. Відстань від держкордону України – майже 2,5 тисячі кмhttps://t.co/V6oOtSg7Om pic.twitter.com/0oaVGJjX9R — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) July 6, 2026

Μπαράζ χτυπημάτων σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές

Το Ομσκ δεν ήταν ο μόνος ενεργειακός στόχος που επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), σε συνεργασία με άλλους κλάδους των ουκρανικών δυνάμεων, πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και στρατιωτικούς στόχους στην κατεχόμενη Κριμαία.

Ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου του Γιαροσλάβλ και τον σταθμό άντλησης και διανομής πετρελαίου στην ίδια περιοχή, με αναφορές για εκρήξεις και καπνό κοντά στις εγκαταστάσεις.

Πλήγμα και σε τερματικό πετρελαίου στη Βισότσκ

Η SBU επιβεβαίωσε επίσης επίθεση σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο λιμάνι της Βισότσκ, στην περιφέρεια Λένινγκραντ.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, από το χτύπημα τέθηκαν εκτός λειτουργίας δύο βραχίονες φόρτωσης πετρελαίου, ενώ επλήγησαν τρεις δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

Drones έπληξαν ακόμη το διυλιστήριο First Plant στην περιφέρεια Καλούγκα, όπου ξέσπασε φωτιά μετά από εκρήξεις στις εγκαταστάσεις.

Στόχος και ο ανεφοδιασμός της Κριμαίας

Η Ουκρανία έπληξε και ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού καυσίμων προς την κατεχόμενη Κριμαία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις μετά τα επανειλημμένα ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Οι Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας χτύπησαν δύο δεξαμενόπλοια του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Θάλασσα του Αζόφ, τα οποία μετέφεραν συνολικά 7.000 μετρικούς τόνους καυσίμων προς την Κριμαία.

Σύμφωνα με τον διοικητή Ρόμπερτ «Μαντιάρ» Μπρόβντι, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου σε 200 σιδηροδρομικές δεξαμενές.

Χτυπήματα σε αεροδρόμιο και αντιαεροπορικό σύστημα

Η SBU ανακοίνωσε επίσης ξεχωριστή επιχείρηση κατά στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στην κατεχόμενη Κριμαία.

Ουκρανικά drones έπληξαν τρία υπόστεγα αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Χβαρντίισκε, καθώς και ένα αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir-S2 κοντά στη Συμφερούπολη και κινητή ομάδα πυρός στο Κερτς.

Επιπλέον, επλήγησαν δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου και σταθμός άντλησης στην πετρελαϊκή εγκατάσταση TES-Terminal-1.

Σύμφωνα με τον Μπρόβντι, από την 1η έως τις 5 Ιουλίου ουκρανικά drones έπληξαν 37 ενεργειακούς κόμβους στην κατεχόμενη Κριμαία και σε άλλες ρωσοκρατούμενες περιοχές της νότιας Ουκρανίας.

«Η Ρωσία θα πληρώνει κάθε μέρα για τα εγκλήματά της»

Ο επικεφαλής της SBU, Γεβχένιι Χμάρα, δήλωσε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να πλήττει στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

«Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Ρωσία θα πληρώνει κάθε μέρα για τα εγκλήματά της. Όσο ο εχθρός βομβαρδίζει ειρηνικές ουκρανικές πόλεις, οι στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές του θα συνεχίσουν να υφίστανται σημαντικές απώλειες», ανέφερε.

Τα ουκρανικά πλήγματα σημειώθηκαν την ίδια ημέρα που η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση στο Κίεβο, τη δεύτερη μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσα σε τέσσερις ημέρες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη.