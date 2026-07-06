Τεράστιες ουρές και πολύωρες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Ευρώπης λόγω του νέου συστήματος ελέγχου συνόρων – Τα μέτρα που εξετάζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου συνόρων Entry/Exit System (EES) εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύωρες ουρές σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως αυτό των Βρυξελλών, όπου οι καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής φτάνουν ακόμη και τις πέντε ώρες.

Το EES αποτελεί το νέο ψηφιακό σύστημα εισόδου και εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταξιδιώτες από χώρες εκτός ΕΕ. Αντικαθιστά τη χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων και καταγράφει προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες ταξιδιού, καθώς και βιομετρικά δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία προσώπου.

Σύσκεψη με την αεροπορική βιομηχανία

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της αεροπορικής βιομηχανίας, καθώς το πρόβλημα εντείνεται ενόψει της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Όπως δήλωσε, «έχουμε έναν τεράστιο αριθμό ταξιδιωτών και καταγραφών, πάνω από 2 εκατ. την εβδομάδα», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή συνεχίζει να στηρίζει τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πολλές από τις δυσκολίες που παρατηρούνται σε ορισμένα αεροδρόμια «δεν σχετίζονται με το ίδιο το σύστημα, αλλά με δομικές προκλήσεις που υπήρχαν και πριν», κάνοντας λόγο για ελλείψεις στις υποδομές και την τεχνική ικανότητα των συνοριακών υπηρεσιών.

Ενίσχυση με προσωπικό της Frontex

Για την επιτάχυνση των ελέγχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την ενίσχυση των πλέον επιβαρυμένων αεροδρομίων με προσωπικό της Frontex.

Παράλληλα, θα υποστηριχθεί η εφαρμογή της νέας εφαρμογής προεγγραφής που έχει αναπτυχθεί για όλα τα κράτη-μέλη, ώστε οι ταξιδιώτες να μπορούν να καταχωρούν μέρος των στοιχείων τους πριν από την άφιξή τους στα σημεία ελέγχου, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής.

Οι καθυστερήσεις κοστίζουν στους ταξιδιώτες

Οι μεγάλες ουρές που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του νέου συστήματος έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα σε αρκετούς επιβάτες, με ορισμένους να χάνουν τις πτήσεις τους και να αναγκάζονται να αγοράσουν νέα εισιτήρια.

Σύμφωνα με ειδικούς στον ταξιδιωτικό κλάδο, οι αεροπορικές εταιρείες δεν υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν επιβάτες που έχασαν την πτήση τους λόγω των καθυστερήσεων στους συνοριακούς ελέγχους, ενώ οι περισσότερες ταξιδιωτικές ασφαλίσεις δεν καλύπτουν τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς θεωρούνται μέρος της κανονικής διαδικασίας ταξιδιού.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας μητέρας από τη Βρετανία και του 13χρονου γιου της, οι οποίοι έχασαν την πτήση επιστροφής τους από τη Ρώμη μετά από αναμονή 90 λεπτών στον έλεγχο και αναγκάστηκαν να πληρώσουν περίπου 290 ευρώ για νέα εισιτήρια δύο ημέρες αργότερα, χωρίς να αποζημιωθούν από την ασφαλιστική τους εταιρεία, αναφέρει το BBC.

Οι συστάσεις προς τους ταξιδιώτες

Οι αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν τους επιβάτες να φτάνουν στα αεροδρόμια περίπου τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση των διεθνών πτήσεων, όπου αυτό απαιτείται, να έχουν ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις των εταιρειών για πιθανές καθυστερήσεις και να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις διαδικασίες του νέου συστήματος.

Παράλληλα, οι ειδικοί συνιστούν στους ταξιδιώτες να ελέγχουν προσεκτικά τους όρους της ταξιδιωτικής τους ασφάλισης, καθώς οι καθυστερήσεις που οφείλονται στο EES συνήθως δεν αποζημιώνονται.