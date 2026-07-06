Πεσκόφ: «Ο Τραμπ δεν αλλάζει θέση σαν ανεμοδείκτης» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

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Το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι η στάση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένει σταθερή, απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις ότι μεταβάλλει τη στάση του ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «συνεπής» στις θέσεις του και ανοιχτός να ακούει τις απόψεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν αλλάζει άποψη σαν ανεμοδείκτης»

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια αρκετά συνεπή θέση και οι εικασίες ότι αλλάζει την άποψή του σαν ανεμοδείκτης δεν είναι ασφαλώς αληθείς», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Τραμπ είναι «συνεπής, βέβαιος για την κατανόησή του σχετικά με όσα συμβαίνουν, αλλά κυρίως είναι ανοιχτός να ακούσει τις πληροφορίες που του μεταφέρει ο Πούτιν».

Τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ζελένσκι

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου έγιναν μετά τις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνομιλία με τον Πούτιν διήρκεσε σχεδόν 90 λεπτά και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Αντίθετη εικόνα από τους δυτικούς ηγέτες

Οι δηλώσεις του Πεσκόφ έρχονται σε αντίθεση με όσα είχαν υποστηρίξει τον περασμένο μήνα δυτικοί ηγέτες, σημειώνει το Sky News.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στην ανατολική Γαλλία, όπου ο Τραμπ είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία.

«Υπήρξε αλλαγή στάσης από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και του προέδρου Τραμπ. Η θέση του είναι πλέον πιο αυστηρή απέναντι στη Ρωσία και, κατά την άποψή μας, πιο ρεαλιστική σε σχέση με την κατάσταση στο πεδίο του πολέμου», είχε αναφέρει ο Κάρνεϊ.