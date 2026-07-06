Κρήτη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λασίθι – Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Γάζι Ηρακλείου

Διμέτωπη μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι δήμοι σε δύο μέτωπα στην Κρήτη, σε Λασίθι και Γαζί Ηρακλείου, με τις φλόγες να καίνε σε δύσβατα σημεία και να ευνοούνται από ισχυρούς ανέμους. Στο Λασίθι εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση κατοίκων, ενώ κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διμέτωπη είναι η μάχη της πυροσβεστικής αλλά και δυνάμεων των δήμων που επιχειρούν στις φωτιές σε Λασίθι και Γαζί Ηρακλείου, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο.
  • Στο Γάζι Ηρακλείου, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο με χαμηλή βλάστηση, όπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.
  • Στο μέτωπο του Λασιθίου, στην Ιεράπετρα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν, ενώ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ευχάριστα είναι τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών στην Κρήτη, καθώς οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιεράπετρα, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι εκείνη που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Νέα φωτιά στο Ηράκλειο – Πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ

Ως προς την πιο πρόσφατη, αυτή στο Ηράκλειο, παραμένουν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης ενισχύουν το έργο της κατάσβεσης.

Σημειώνεται πως η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (επίπεδο 4), ενώ οι ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη.

Φωτιά στο Λασίθι – Ήχησε το 112 – Αυξήθηκαν οι δυνάμεις

Στο άλλο μέτωπο, στο Λασίθι εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, θερμοκήπια αλλά και διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο δεν κινδύνευσε κάτι.

Αρχικά κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στη συνέχεια όμως κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυσή τους, οπότε πλέον επιχειρούν 71 πυροσβέστες με τις 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων αλλά και 24 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ