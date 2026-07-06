Εύβοια: Έκτακτη ανακοίνωση για τις μωβ μέδουσες – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Έκτακτη ανακοίνωση εκδόθηκε για την αυξημένη παρουσία της μωβ τσούχτρας στις ελληνικές θάλασσες τους τελευταίους μήνες και δη στην Εύβοια.
Να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι μέδουσες επικίνδυνες. Η καφέ μέδουσα (γνωστή και ως σαλούφα), που συνήθως έχει μέγεθος αντίστοιχο ενός πιάτου, δεν είναι τοξική και δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο. Όμως, στον αντίποδα, η μωβ ή ροζ τσούχτρα (Pelagia noctiluca) διαθέτει νευροτοξίνη στα πλοκάμια της και το τσίμπημά της μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο και ερεθισμό.
Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσει τσούχτρα
- Ξεπλένουμε προσεκτικά την περιοχή μόνο με θαλασσινό νερό, χωρίς να τρίβουμε το δέρμα.
- Αν υπάρχει διαθέσιμη μαγειρική σόδα, την αναμειγνύουμε με λίγο θαλασσινό νερό ώστε να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη πάστα και την εφαρμόζουμε στο σημείο.
- Αφαιρούμε την πάστα και τυχόν υπολείμματα από τα πλοκάμια χρησιμοποιώντας μια πλαστική κάρτα ή ένα πλαστικό κουτάλι.
- Τοποθετούμε πάγο ή κάποιο κρύο αντικείμενο, τυλιγμένο σε ύφασμα, πάνω στην περιοχή για 5 έως 15 λεπτά.
- Εφόσον υπάρχει διαθέσιμη και έχει συστηθεί από επαγγελματία υγείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κορτιζονούχα αλοιφή.
- Αν χρειαστεί, επαναλαμβάνουμε την εφαρμογή πάγου.
- Σε έντονη φαγούρα μπορεί να χορηγηθεί ήπιο αντιισταμινικό, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες γιατρού ή φαρμακοποιού.
- Αν ο πόνος επιμένει ή τα συμπτώματα επιδεινώνονται, επικοινωνούμε με γιατρό ή επισκεπτόμαστε την πλησιέστερη υγειονομική μονάδα.
Τι πρέπει να αποφεύγουμε
- Δεν πανικοβαλλόμαστε.
- Δεν δένουμε σφιχτά την περιοχή με επίδεσμο.
- Δεν χρησιμοποιούμε ξίδι.
- Δεν ξεπλένουμε με γλυκό νερό.
- Δεν εφαρμόζουμε οινόπνευμα ή αμμωνία.
- Δεν ξύνουμε το σημείο, καθώς μπορεί να αυξηθεί ο ερεθισμός.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι:
- έντονος τοπικός πόνος,
- αίσθημα καύσου,
- κοκκίνισμα του δέρματος,
- εμφάνιση γραμμικών σημαδιών από τα πλοκάμια.
Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν:
- ναυτία,
- εμετός,
- διάρροια,
- πονοκέφαλος,
- ταχυκαρδία,
- πτώση της αρτηριακής πίεσης,
- δυσκολία στην αναπνοή.
Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω σοβαρά συμπτώματα, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση και μεταφορά του ασθενούς στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο.