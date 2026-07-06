Πάρνηθα: Γυναίκα έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία – Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική

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Συναγερμός σήμανε στο πυροσβεστικό σώμα έπειτα από πτώση 50χρονης γυναίκας σε γκρεμό περίπου 20 μέτρων, κοντά στο καταφύγιο «Μπάφι» στην Πάρνηθα του δήμου Αχαρνών.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος κλήθηκαν στο σημείο για παροχή βοήθειας, έπειτα από από κλήση στο 112, στις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ. Η γυναίκα εντοπίστηκε από δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ., τραυματισμένη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη διάρκεια πεζοπορίας της σε μονοπάτι, έχασε την ισορροπία της και κατέπεσε σε γκρεμό.

Απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.