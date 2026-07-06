Microsoft: Απολύει 4.800 εργαζομένους και προχωρά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του Xbox

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Η Microsoft ανακοίνωσε την απόλυση 4.800 εργαζομένων, περίπου του 2,1% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, στο πλαίσιο μιας νέας αναδιάρθρωσης, με το μεγαλύτερο πλήγμα να δέχεται το Xbox.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της εκτελεστικής αντιπροέδρου της Microsoft, Έιμι Κόουλμαν, η εταιρεία προχωρά στις περικοπές προκειμένου να επικεντρωθεί σε τομείς που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών σε μια «ταχέως μεταβαλλόμενη βιομηχανία».

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του Xbox

Η νέα επικεφαλής του Xbox, Άσα Σάρμα, ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι η εταιρεία ξεκινά «τη σημαντικότερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του Xbox».

Περισσότερες από 1.600 θέσεις εργασίας καταργούνται άμεσα, ενώ άλλες 1.600 θα χαθούν μέσα στον επόμενο χρόνο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των περικοπών στο Xbox σε περισσότερες από 3.200, σύμφωνα με το BBC.

Παράλληλα, τέσσερα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών, τα Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory και Undead Lab, θα αποσχιστούν από το Xbox στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης.

«Αυτές οι αλλαγές αφορούν ένα μεγαλύτερο μέλλον για το Xbox, όχι ένα μικρότερο», ανέφερε η Σάρμα στο μήνυμά της προς το προσωπικό.

«Η ιστορία είναι γεμάτη από εταιρείες που μπέρδεψαν τη μακροβιότητα με τη βεβαιότητα της επιβίωσης. Δεν θα γίνουμε μία από αυτές», πρόσθεσε.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που γίνεται η δουλειά»

Στο δικό της μήνυμα προς τους εργαζομένους, η Έιμι Κόουλμαν υπογράμμισε ότι η Microsoft οφείλει να προσαρμοστεί στις αλλαγές της αγοράς.

«Οι εταιρείες δεν επιλέγουν αν ο κλάδος τους θα αλλάξει. Επιλέγουν μόνο αν θα αλλάξουν μαζί του», ανέφερε.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι απολύσεις δεν πρόκειται να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, προσθέτοντας πως «αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι η AI αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία».

Δύσκολη περίοδος για τη βιομηχανία των videogames

Οι νέες περικοπές έρχονται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στον χώρο των videogames.

Το 2024, η Microsoft είχε απολύσει περισσότερους από 2.000 εργαζομένους στο Xbox και είχε κλείσει τέσσερα στούντιο ανάπτυξης που είχε αποκτήσει μετά την εξαγορά της Activision Blizzard.

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε νέο κύμα απολύσεων, αυτή τη φορά έως και 9.000 εργαζομένων, ενώ παράλληλα αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αναδιάρθρωση και σε Mojang και King

Η Σάρμα ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως οι περικοπές είναι «επώδυνες», απαιτείται μια συνολική επανεκκίνηση του χαρτοφυλακίου περιεχομένου, της πλατφόρμας και των λειτουργιών του Xbox.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες Mojang, δημιουργός του Minecraft, και King, δημιουργός του Candy Crush, θα υπάγονται πλέον απευθείας στην ίδια.