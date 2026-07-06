Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από τον Ινφαντίνο να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα στον Μπάλογκαν – «Δεν ήξερα καν τι στο καλό είναι»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε την απόφασή του να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της κόκκινης κάρτας που είχε δεχθεί ο επιθετικός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν.

Η παρέμβασή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η FIFA αποφάσισε τελικά να αναστείλει την τιμωρία του ποδοσφαιριστή, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στον αγώνα της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στο Βέλγιο.

«Ζήτησα επανεξέταση»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε να εξεταστεί εκ νέου η φάση, επειδή θεωρούσε λανθασμένη την απόφαση του διαιτητή.

«Ζήτησα επανεξέταση γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ», είπε, αναφερόμενος στην κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Μπάλογκαν στον αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Παράλληλα, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν ήξερα καν τι στο καλό είναι η κόκκινη κάρτα».

«Δεν του είπα τι να κάνει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν άσκησε πίεση στον πρόεδρο της FIFA.

«Δεν του είπα τι να κάνει. Δεν μπορώ να του πω τι να κάνει. Και δεν πιστεύω ότι εκείνος πήρε την απόφαση», ανέφερε σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Η απόφαση της FIFA

Ο Μπάλογκαν είχε αποβληθεί στον αγώνα με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, έπειτα από αναθεώρηση της φάσης μέσω VAR, γεγονός που του επέφερε αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής.

Ωστόσο, την Κυριακή η FIFA ανέστειλε την ποινή, επιτρέποντας στον 25χρονο επιθετικό να αγωνιστεί στον νοκ άουτ αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Βέλγιο στο Σιάτλ.

«Το παιχνίδι θα είχε αστερίσκο»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, εάν ο Μπάλογκαν δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής, το αποτέλεσμα του αγώνα θα αμφισβητούνταν.

«Αυτό το παιχνίδι θα είχε έναν μεγάλο αστερίσκο, είτε χάναμε είτε κερδίζαμε. Αν μας νικούσαν, τότε θα μπορούσαν πραγματικά να είναι περήφανοι», δήλωσε.