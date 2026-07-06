Τραμπ: «Οι ΗΠΑ μπορούν να καταστρέψουν μέσα σε λίγες ώρες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις γέφυρες του Ιράν»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να καταστρέψουν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις ενεργειακές υποδομές και τις γέφυρες της χώρας, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επικρατήσουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

«Θα κάνουμε συμφωνία ή θα τελειώσουμε τη δουλειά»

«Θα κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, εντάξει. Και δεν θα είναι δύσκολο να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, τόνισε ότι προτιμά τη διπλωματική λύση ώστε να μην πληγεί ο ιρανικός λαός.

«Θα προτιμούσα να κάνουμε μια συμφωνία, γιατί δεν θέλω να επηρεαστούν 91 εκατομμύρια άνθρωποι», ανέφερε.

«Μπορούμε να καταστρέψουμε τις γέφυρες και τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τη δυνατότητα να πλήξουν κρίσιμες υποδομές του Ιράν σε ελάχιστο χρόνο.

«Μπορούμε να γκρεμίσουμε τις γέφυρές τους μέσα σε μία ώρα. Μπορούμε να εξουδετερώσουμε τον ενεργειακό τους εφοδιασμό. Όλες αυτές τις μεγάλες, όμορφες, σύγχρονες εγκαταστάσεις που κατασκεύασαν», είπε.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να καταστρέψει και τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Μπορούμε να καταστρέψουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα έλεγα ότι μέσα σε ένα μικρό μέρος ενός απογεύματος κάθε εργοστάσιο θα έχει εξαφανιστεί. Και το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.