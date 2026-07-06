Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 19 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και δραματική έκκληση Ζελένσκι για Patriot

Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες συνδυασμένες επιθέσεις των τελευταίων μηνών εναντίον της Ουκρανίας, με κύριο στόχο το Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη. Η επίθεση, η οποία έπληξε κατοικημένες περιοχές, οδήγησε σε δραματική έκκληση του Προέδρου Ζελένσκι για την άμεση παροχή συστημάτων αεράμυνας Patriot ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Διεθνή Νέα

Δύο κάτοικοι του Κιέβου αγκαλιάζουν τη γάτα τους, τυλιγμένοι με ισοθερμικές κουβέρτες, μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα. Πηγή: Telegram του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ίχορ Κλιμένκο / Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS).
Δύο κάτοικοι του Κιέβου αγκαλιάζουν τη γάτα τους, τυλιγμένοι με ισοθερμικές κουβέρτες, μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα. Πηγή: Telegram του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ίχορ Κλιμένκο / Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS).
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας μία από τις μεγαλύτερες συνδυασμένες επιθέσεις των τελευταίων μηνών εναντίον της Ουκρανίας, με κύριο στόχο το Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη. Πολυκατοικίες κατέρρευσαν από τους πυραύλους.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 37 πυραύλους cruise και 326 drones, όμως κανένας από τους 23 βαλλιστικούς πυραύλους δεν αναχαιτίστηκε, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot. Περισσότεροι από 600 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να λάβουν «ισχυρές αποφάσεις», προειδοποιώντας ότι «όσο οι πύραυλοι Patriot παραμένουν στις αποθήκες… η Ρωσία θα συνεχίζει να βομβαρδίζει πολυκατοικίες». Η νέα επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ρωσία εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας μία από τις μεγαλύτερες συνδυασμένες επιθέσεις των τελευταίων μηνών εναντίον της Ουκρανίας, με κύριο στόχο το Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη, ανάμεσά τους επτά παιδιά.

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά το πολύνεκρο χτύπημα της 2ας Ιουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 31 άνθρωποι και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν.

Πολυκατοικίες κατέρρευσαν από τους πυραύλους

Οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν πολλές κατοικημένες περιοχές του Κιέβου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Στην περιοχή Ποντίλσκι, πολυκατοικία υπέστη μερική κατάρρευση από τον πέμπτο έως τον ένατο όροφο, ενώ ζημιές σημειώθηκαν επίσης στις συνοικίες Ομπολόνσκι, Χολοσίβσκι και Νταρνίτσκι.

«Το διαμέρισμά μας βρίσκεται στον έβδομο όροφο. Οι διασώστες μάς έβγαλαν επειδή είχε μπλοκάρει η πόρτα. Ένας άνθρωπος εξακολουθεί να αγνοείται. Όλοι οι τοίχοι έχουν μετακινηθεί. Ίσως καταφέρουμε να σώσουμε έστω κάτι από το σπίτι», δήλωσε κάτοικος της πληγείσας πολυκατοικίας στο Kyiv Independent.

Άλλη κάτοικος αποκάλυψε ότι φίλη της, η οποία έμενε στον ένατο όροφο, είχε φύγει για να διανυκτερεύσει στη μητέρα της μία ημέρα πριν από την επίθεση.

«Το διαμέρισμά της δεν υπάρχει πια», είπε.

Εκκενώθηκαν πάνω από 600 άνθρωποι

Στην πόλη Βισνέβε, περίπου δύο χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου, σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 21.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 600 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα λόγω του κινδύνου δεύτερης έκρηξης.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 400 πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Η εικόνα από το σημείο της μεγάλης ρωσικής πυραυλικής και μη επανδρωμένης επίθεσης στο Κίεβο, τη νύχτα της 6ης Ιουλίου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας)
Η εικόνα από το σημείο της μεγάλης ρωσικής πυραυλικής και μη επανδρωμένης επίθεσης στο Κίεβο, τη νύχτα της 6ης Ιουλίου 2026. (Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας)

«Δεν καταρρίψαμε ούτε έναν βαλλιστικό πύραυλο»

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε:

  • 23 βαλλιστικούς πυραύλους,
  • 39 πυραύλους cruise,
  • 6 υπερηχητικούς πυραύλους Zircon,
  • 351 drones κρούσης και δολώματα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 37 πυραύλους cruise και 326 drones, όμως κανένας από τους 23 βαλλιστικούς πυραύλους δεν αναχαιτίστηκε, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot.

Συνολικά, 29 βαλλιστικοί πύραυλοι και 18 drones έπληξαν 34 διαφορετικές τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ζελένσκι: «Οι Patriot στις αποθήκες ενθαρρύνουν τη Ρωσία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ευρωπαίους συμμάχους να λάβουν «ισχυρές αποφάσεις» στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν καλά αποτελέσματα απέναντι στα drones και στους πυραύλους cruise, όμως δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους βαλλιστικούς πυραύλους λόγω της έλλειψης Patriot», τόνισε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι όσο οι πύραυλοι Patriot παραμένουν στις αποθήκες των συμμάχων, η Ρωσία θα συνεχίζει να βομβαρδίζει πολυκατοικίες.

«Θέλουν να μας τρομοκρατήσουν»

Οι κάτοικοι του Κιέβου περιέγραψαν σκηνές χάους.

Η 26χρονη Όλχα Παβλένκο δήλωσε ότι, για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου, αποφάσισε να περάσει τη νύχτα σε καταφύγιο.

«Έμενα πάντα στο σπίτι μου κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, όμως πλέον γίνονται ολοένα πιο ισχυρές», είπε.

Μία άλλη κάτοικος, η Ολένα, περιέγραψε στο BBC ότι τα τζάμια έσπασαν από το ωστικό κύμα.

«Μετά την πρώτη έκρηξη έσπασαν τα τζάμια και τα γυαλιά έπεσαν σχεδόν πάνω μας. Όλο το κτίριο έτρεμε», ανέφερε.

Παρά τον τρόμο, πολλοί κάτοικοι δηλώνουν πως δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την πόλη.

«Θέλουν να μας φοβίσουν, να μας λυγίσουν και να κάνουν το έθνος να αισθανθεί αδύναμο. Ξέρουν όμως ότι δεν μπορούν να το πετύχουν και γι’ αυτό συνεχίζουν να χτυπούν αμάχους», είπε η Παβλένκο.

Ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ

Η νέα μαζική επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου, λίγες ημέρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του τελευταίου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, διάρκειας σχεδόν 90 λεπτών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας για περισσότερα συστήματα αεράμυνας θα αποτελέσει βασικό θέμα των συζητήσεων των συμμάχων.

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