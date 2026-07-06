Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της περιοχής Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του. Συγκεκριμένα επιχειρούν 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, και 16 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μάλιστα πριν από λίγο ήχησε και το 112 στην περιοχή. «Πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Ελένη Τροιζηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.