Μαρία Ηλιάκη: «Θυμάμαι ότι όταν έκανα το “Δέστε τους”, δεν μιλούσα με άνθρωπο…»

Η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε στην εποχή που παρουσίαζε το «Δέστε τους», και στο πώς είχε επηρεαστεί αρνητικά η προσωπική της ζωή, σε σχέση με τους φίλους της. Μίλησε για τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τονίζοντας ότι η ζωή δεν πρέπει να περιστρέφεται μόνο γύρω από τη δουλειά.

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Lifestyle

Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Ηλιάκη αναφέρθηκε στην περίοδο που παρουσίαζε το «Δέστε τους», μιλώντας για το πώς είχε επηρεαστεί τότε η προσωπική της ζωή, σε σχέση με τους φίλους της.
  • Όπως εξήγησε, «Δεν πρέπει η ζωή μας να γυρίζει γύρω μόνο από τη δουλειά. Πολλές φορές να ξέρεις ότι οι φίλοι μας, αισθάνονται και λίγο ότι τους παραμελούμε».
  • Η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πως «όταν έκανα το “Δέστε τους”, δεν μιλούσα με άνθρωπο. Δεν είχα φίλους, γιατί ήμουν μόνο δουλειά και σπίτι».

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Η Μαρία Ηλιάκη από το 2009 έως και το 2014, παρουσίαζε μαζί με τον Νίκο Μουτσινά την εκπομπή «Δέστε τους» στον ALPHA. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε εκείνη την περίοδο, στο «Νωρίς – Νωρίς» την Δευτέρα 6 Ιουλίου, μιλώντας για το πώς είχε επηρεαστεί τότε η προσωπική της ζωή, σε σχέση με τους φίλους της.

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Συγκεκριμένα, ενώ μιλούσαν με την Έλενα Χαραλαμπούδη για το πόσο σημαντικό είναι να μην απολαμβάνεις τη ζωή, μόνο μέσα από τη δουλειά, η Μαρία Ηλιάκη εξήγησε πως: «Δεν πρέπει η ζωή μας να γυρίζει γύρω μόνο από τη δουλειά. Μιλάμε για την απόλαυση, προφανώς. Πολλές φορές να ξέρεις ότι οι φίλοι μας, αισθάνονται και λίγο ότι τους παραμελούμε».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε ότι: «Δηλαδή εγώ την έχω περάσει αυτή τη φάση, πριν από αρκετά χρόνια. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το “Δέστε τους”, δεν μιλούσα με άνθρωπο. Γιατί δεν προλάβαινα. Ξαφνικά ξύπνησα ένα απόγευμα, το λέω αυτό μεταφορικά, και με είχαν ξεχάσει όλοι. Δεν είχα φίλους, γιατί ήμουν μόνο δουλειά και σπίτι. Δηλαδή από τότε μου έμειναν ένας-δύο άνθρωποι». 

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