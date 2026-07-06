Βικτώρια Δέλλα: Το συγκινητικό μήνυμα στον Τραϊανό Δέλλα και το βίντεο από την αποφοίτησή της – «Σε ευχαριστώ για όλα, μπαμπά…»

Μία πολύ συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Η τρυφερή δημοσίευσή της, ήταν αφιερωμένη στον μπαμπά της, Τραϊανό Δέλλα.

Η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, ένα πολύ όμορφο βίντεο από την αποφοίτησή της. Σε αυτό, την βλέπουμε να αγκαλιάζει τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος της έχει πάρει μία παραμυθένια ανθοδέσμη, για εκείνη την πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της.

Στο βίντεο, το οποίο ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, η Βικτώρια Δέλλα έχει γράψει: «Σε ευχαριστώ για όλα, μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που μπορώ να γίνω χάρη στην αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπάω τόσο πολύ».