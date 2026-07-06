Βικτώρια Δέλλα: Το συγκινητικό μήνυμα στον Τραϊανό Δέλλα και το βίντεο από την αποφοίτησή της – «Σε ευχαριστώ για όλα, μπαμπά…»

Η Βικτώρια Δέλλα πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, αφιερωμένη στον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, με αφορμή την αποφοίτησή της. Η δημοσίευση περιλάμβανε ένα βίντεο, όπου αγκαλιάζει τον πατέρα της που της προσφέρει μία ανθοδέσμη, συνοδευόμενο από ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης και αγάπης.

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Lifestyle

Βικτώρια Δέλλα
Φωτογραφία: Instagram/_victoriadella
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία πολύ συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα στο Instagram, αφιερωμένη στον μπαμπά της, Τραϊανό Δέλλα.
  • Στην ανάρτησή της, η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε ένα βίντεο από την αποφοίτησή της, όπου την βλέπουμε να αγκαλιάζει τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος της είχε πάρει μία παραμυθένια ανθοδέσμη.
  • Στο βίντεο, η Βικτώρια Δέλλα έγραψε, μεταξύ άλλων: «Σε ευχαριστώ για όλα, μπαμπά… Σε αγαπάω τόσο πολύ».

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Μία πολύ συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Βικτώρια Δέλλα το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram. Η τρυφερή δημοσίευσή της, ήταν αφιερωμένη στον μπαμπά της, Τραϊανό Δέλλα. 

Η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, ένα πολύ όμορφο βίντεο από την αποφοίτησή της. Σε αυτό, την βλέπουμε να αγκαλιάζει τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος της έχει πάρει μία παραμυθένια ανθοδέσμη, για εκείνη την πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της.

Στο βίντεο, το οποίο ανήρτησε με την μορφή του Instagram story, η Βικτώρια Δέλλα έχει γράψει: «Σε ευχαριστώ για όλα, μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που μπορώ να γίνω χάρη στην αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπάω τόσο πολύ».

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