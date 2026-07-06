Βενεζουέλα: Συγκλονίζει 12χρονη που επέζησε 32 ώρες κάτω από τα ερείπια – «Έτρωγα κέτσαπ και τυρί»

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Η 12χρονη Φαμπιάνα Μπλάνκο κατάφερε να επιζήσει για 32 ώρες εγκλωβισμένη κάτω από τα ερείπια της πολυκατοικίας της μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,5 Ρίχτερ που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, τρεφόμενη μόνο με κέτσαπ και τριμμένο τυρί που βρήκε ανάμεσα στα συντρίμμια.

Η ιστορία της συγκλονίζει τη χώρα, καθώς περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη βόρεια Βενεζουέλα, ενώ δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Η Φαμπιάνα βρισκόταν μόνη στο διαμέρισμά της, στον πρώτο όροφο μιας δεκαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Καραμπαγέδα, όταν σημειώθηκαν οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Αφού έτρεξε προς την κουζίνα, οι τοίχοι κατέρρευσαν γύρω της.

«Είδα τα πάντα να κουνιούνται, να πέφτουν και να σπάνε. Οι τοίχοι ράγισαν και κατέρρευσαν. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι θα πεθάνω. Ότι δεν θα επιζήσω και κανείς δεν θα με σώσει», είπε στο BBC.

Η ανήλικη εγκλωβίστηκε ανάσκελα, με συντρίμμια να την περικυκλώνουν και την οροφή να βρίσκεται ελάχιστα εκατοστά από το πρόσωπό της.

Η μητέρα της πίστεψε ότι είχε πεθάνει

Η μητέρα της, Καρίνα Μπλάνκο, έτρεξε πανικόβλητη στο σπίτι μόλις ένιωσε τον σεισμό.

«Έβλεπα μια πολυκατοικία, μετά ένα κενό εκεί όπου βρισκόταν η δική μας και ύστερα άλλη μία. Άρχισα να φωνάζω “η κόρη μου, η κόρη μου”», περιέγραψε.

Βλέποντας μέρος του κρεβατιού της κόρης της να προεξέχει από τα ερείπια, πίστεψε πως το παιδί είχε σκοτωθεί.

Λίγες ώρες αργότερα, μία νοσηλεύτρια που είχε εγκλωβιστεί στο ίδιο κτίριο διασώθηκε και ενημέρωσε τους εθελοντές ότι η Φαμπιάνα ήταν ακόμη ζωντανή.

«Είχα παραδοθεί στον Θεό, ζητώντας δύναμη για να ζήσω χωρίς τη Φαμπιάνα. Και τότε κάποιος μου είπε: “Η κόρη σου είναι ζωντανή”», είπε η μητέρα της.

«Με κράτησαν ζωντανή το κέτσαπ και το τυρί»

Κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού της, η Φαμπιάνα μετακίνησε μερικά συντρίμμια για να μπορέσει να ισιώσει το πόδι της, το οποίο είχε παγιδευτεί σε επώδυνη θέση.

«Χτυπήθηκα και γέμισα γρατζουνιές, αλλά βρήκα ένα μπουκάλι κέτσαπ και λίγο τριμμένο τυρί. Αυτά με κράτησαν σε εγρήγορση», είπε.

Κάποια στιγμή εντόπισε και το κινητό της τηλέφωνο. Αν και δεν υπήρχε σήμα, κατέγραψε ένα βίντεο πιστεύοντας ότι ίσως αργότερα καταφέρει να το στείλει στη μητέρα της.

«Υπήρξε σεισμός. Υπάρχουν παντού συντρίμμια. Δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει κανείς να μας σώσει. Είμαι μόνη. Πολλοί γείτονες είναι παγιδευμένοι. Χρειαζόμαστε βοήθεια», ακούγεται να λέει.

Ο εθελοντής που δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια

Παρά τις προσπάθειες δύο διαφορετικών ομάδων πυροσβεστών, οι διασώστες δεν κατάφεραν αρχικά να φτάσουν στη Φαμπιάνα.

Ένας εθελοντής, ο Βίκτορ, συνέχισε να επιστρέφει στα ερείπια και να της μιλά, δίνοντάς της κουράγιο.

Αργότερα έφτασε ειδική ομάδα διάσωσης από το Καράκας. Με τη βοήθεια κατοίκων που φώτιζαν την περιοχή με τους προβολείς αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, οι διασώστες άνοιξαν σταδιακά δίοδο μέσα στα συντρίμμια.

Η στιγμή που η Φαμπιάνα εμφανίστηκε χαμογελαστή μέσα από μια μικρή τρύπα στα ερείπια καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε viral στη Βενεζουέλα.

Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, περίπου 32 ώρες μετά τον σεισμό, οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν ζωντανή. Η 12χρονη περπάτησε με τη βοήθειά τους και κατέρρευσε στην αγκαλιά της μητέρας της.

Μόνο τρεις επέζησαν από την πολυκατοικία

Η Καρίνα Μπλάνκο αποκάλυψε ότι από τους περίπου 50 ενοίκους της πολυκατοικίας τους, μόλις τρεις ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Η Φαμπιάνα υπέστη μόνο κάταγμα στο αριστερό πόδι και ελαφρά τραύματα.

«Στην αρχή φοβόμουν ακόμη και να ξαπλώσω ανάσκελα, γιατί θυμόμουν τις ώρες που πέρασα κάτω από τα ερείπια», είπε.

Η ίδια ζει πλέον με τη γιαγιά της, ενώ η μητέρα της δηλώνει πως, παρά την ανείπωτη τραγωδία, νιώθει ευγνωμοσύνη.

«Έξω από το σπίτι υπάρχει τεράστια θλίψη. Πονάω όταν σκέφτομαι τους γείτονες και τους φίλους μας. Θα χρειαστεί χρόνος για να συνέλθουμε. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Τι περισσότερο θα μπορούσε να θέλει μια μητέρα; Η κόρη μου είναι ζωντανή.»