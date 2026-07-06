Νετανιάχου προειδοποιεί τον Τραμπ πριν από το τετ α τετ με τον Ερντογάν: «Μην δώσετε F-35 και κινητήρες στην Τουρκία»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Μιλώντας στο Fox News, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την Τουρκία «ένα καθεστώς μολυσμένο από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα» και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

«Δεν πρέπει να της δοθούν F-35»

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να τους δοθούν F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εγκρίνει την πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία και να επιτρέψει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να «ανατρέψει την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή», η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

«Απειλεί την Ελλάδα και μιλά για κατάκτηση της Ιερουσαλήμ»

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την Τουρκία «μια μεγάλη χώρα», αλλά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν άνθρωπο που ζητά ανοιχτά την εξόντωση του Ισραήλ. Κατέχει τη μισή Κύπρο, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Απειλεί την Ελλάδα, άλλη μια χώρα του ΝΑΤΟ, και μιλά ανοιχτά για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ», δήλωσε.

Επικαλέστηκε επίσης δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, λέγοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε δηλώσει πως «το εβραϊκό κράτος δεν έχει θέση στην ανθρωπότητα», ενώ πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε πει πως «ανυπομονεί να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ».

«Είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποβάθμισε τις πρόσφατες εντάσεις με την Ουάσιγκτον σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν, υποστηρίζοντας ότι Ισραήλ και ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν κοινή στρατηγική αντίληψη.

«Συμφωνούμε σχεδόν σε όλα», είπε, προσθέτοντας: «Έχουμε διαφωνίες από καιρό σε καιρό, αλλά τις λύνουμε επειδή είμαστε σύμμαχοι».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ συζητούν τις διαφωνίες τους «σε ανοιχτή συνομιλία», ενώ πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζει τα πράγματα και το ίδιο κι εγώ».

«Είμαστε σύμμαχοι», επανέλαβε. «Είμαστε ο πρότυπος σύμμαχός σας».

Ιράν, Λίβανος και νέες συμφωνίες ειρήνης

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν είναι φίλος της Αμερικής» και ότι δεν πρέπει να της επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή μέσα μεταφοράς τους.

«Αυτή είναι μια μάχη ελευθερίας εναντίον φανατισμού», δήλωσε.

Για το γιατί το ιρανικό καθεστώς παραμένει στην εξουσία, υποστήριξε ότι διαθέτει «μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τραμπούκους» που, όπως είπε, σκοτώνουν τον ίδιο τους τον λαό.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι θα ήθελε να δει πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία με τον Λίβανο, σημειώνοντας πως η αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος «άνοιξε τον δρόμο για περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες».

Κλείνοντας, με αφορμή την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, χαρακτήρισε την Αμερική «τεράστια δύναμη του καλού» και είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα υπήρχε δημοκρατία ή ελευθερία στον κόσμο».

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», κατέληξε.