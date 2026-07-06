Μαρινάκης: Tο κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, χαρακτηρίζοντας τις τοποθετήσεις της ως fake news και επικίνδυνους λαϊκισμούς, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου του κόμματος. Η επίθεση εστιάζει στην κριτική για τη διαχείριση των πυρκαγιών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επισημαίνει την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και τη λειτουργία του «112» από την τρέχουσα κυβέρνηση.

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Ο Παύλος Μαρινάκης
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή επίθεση κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εξαπολύει ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου στελεχών του κόμματος Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «απίστευτα fake news» και «επικίνδυνους λαϊκισμούς».
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι «έφτασε σήμερα στο σημείο να συγκρίνει τα καμένα στρέμματα της περιόδου 2017-2019 με τα αντίστοιχα της τριετίας 2023-2025», δηλώνοντας «υπερήφανος» για τις επιδόσεις του, παρά το «θλιβερό επικοινωνιακό σόου» στο Μάτι.
  • Ο Παύλος Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι η σημερινή Κυβέρνηση αναβάθμισε την πολιτική προστασία σε Υπουργείο, αύξησε το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος και τα εναέρια/επίγεια μέσα, ενώ καθιέρωσε και τις εναέριες περιπολίες με drones.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σφοδρή επίθεση κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης εξαπολύει ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν στελέχη του κόμματος για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου 2019 – 2026 που παρουσίασε πριν από μία εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνέντευξη Τύπου ΕΛΑΣ: «Fake news» και «παραποιήσεις» στον απολογισμό της επταετίας του πρωθυπουργού

«Σχετικά με τη σημερινή συνέντευξη των στελεχών του κόμματος Τσίπρα είναι χαμένος χρόνος να απαντήσουμε στα απίστευτα fake news, τα παραπλανητικά στοιχεία και τους χιλιοειπωμένους και επικίνδυνους λαϊκισμούς που ακούστηκαν για την οικονομία και τα υπόλοιπα πεδία διακυβέρνησης.

Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ποια είναι η πραγματικότητα και έχουν δώσει τις απαντήσεις τους στον κ. Τσίπρα στις εκλογές, τόσο του 2019, όσο και του 2023.  Δεν μπορούμε, όμως, να μην σταθούμε σε ένα σημείο, το οποίο υπερβαίνει κάθε όριο πολιτικού θράσους», τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Τολμά να κουνά το δάχτυλο ο κ. Τσίπρας»

«Ο κ. Τσίπρας, με τη συνέντευξη των στελεχών του, έφτασε σήμερα στο σημείο να συγκρίνει τα καμένα στρέμματα της περιόδου 2017-2019 με τα αντίστοιχα της τριετίας 2023-2025 για να πει στον ελληνικό λαό ότι, επί των ημερών του, τα πράγματα ήταν καλύτερα και στο ζήτημα των πυρκαγιών.

Ο άνθρωπος που ως πρωθυπουργός, τη βραδιά της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, πρωταγωνίστησε σε ένα θλιβερό επικοινωνιακό σόου, ενώ γνώριζε την ύπαρξη νεκρών, τώρα δηλώνει «υπερήφανος» για τις επιδόσεις της κυβέρνησής του στον αριθμό των καμένων στρεμμάτων.

Μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας παρέδωσε μια ημιδιαλυμένη γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και τολμά να κουνά το δάχτυλο στην Κυβέρνηση που βρήκε λύση μέσα σε λίγες εβδομάδες για να λειτουργήσει το «112», το οποίο καθημερινά σώζει δεκάδες ζωές. Το «112» που, όπως είχε επισημάνει ο Εισαγγελέας έδρας στη δίκη για το Μάτι, αν λειτουργούσε τότε, πολλοί συνάνθρωποί μας σήμερα θα ήταν ζωντανοί.

Να τον ενημερώσουμε ότι αυτή η Κυβέρνηση αναβάθμισε την πολιτική προστασία σε Υπουργείο και μέσα σε 6 χρόνια αύξησε το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε 18.804 στελέχη, τα εναέρια μέσα από 61 το 2019 σε 85 το 2026, τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης σε 4.299 και καθιέρωσε τις εναέριες περιπολίες με drones που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά απ’ την έναρξη μιας πυρκαγιάς» προσθέτει ο Παύλος Μαρινάκης και καταλήγει αναφέροντας χαρακτηριστικά:  «Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα».

 

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