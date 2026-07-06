Σγουρός: «Αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο θα υπάρξουν κλυδωνισμοί και για την ηγεσία» – Άφησε ανοιχτό το θέμα συνεργασίας με τη ΝΔ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέες φωτιές στο ΠΑΣΟΚ άναψε ο Γιάννης Σγουρός, καθώς σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή τόνισε ότι αν το κόμμα δεν είναι στις δύο πρώτες θέσεις στις επόμενες εκλογές θα χτυπήσουν καμπάνες ακόμα και για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Αν βγει τρίτο, θα υπάρξουν εσωτερικοί κλυδωνισμοί. Και για την ηγεσία. Για όλους χτυπάει η καμπάνα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Σγουρός, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN.

Μάλιστα, o πρώην περιφερειάρχης και πλέον υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνεργασίαw με τη ΝΔ, παρά το καθαρό «όχι» που αποφασίστηκε στο Συνέδριο του κόμματος.

«Βεβαίως κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ θέλουν ΝΔ»

Ο κ. Σγουρός έκανε λόγο για «δυο ψυχές» που συνυπάρχουν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ενώ παραδέχθηκε πως υπάρχουν στελέχη στο ΠΑΣΟΚ που θα ήθελαν συνεργασία με τη ΝΔ.

«Είναι αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ που λένε “ναι” στη Νέα Δημοκρατία» ανέφερε και τόνισε πως το κόμμα έχει δυο τάσεις: «Μια είναι κεντροδεξιά, μια είναι κεντροαριστερή».

Σε ερώτηση εάν υπάρχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ που ήθελαν τη ΝΔ, ο πρώην περιφερειάρχης και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ απάντησε «βεβαίως», αλλά αρνήθηκε να πει ονόματα, λέγοντας πως «θα με κρεμάσουν (…). Δεν θα προλάβω να φύγω από εδώ».

Τα… υπονοούμενα για Διαμαντοπούλου:

Ακολούθησε ο εξής διάλογος με τους δύο δημοσιογράφους:

Γιάννης Σγουρός: Δεν μπορώ να πω ονόματα. Θα με “κρεμάσουν”… Δεν θα προλάβω να φύγω από δω έξω.

Δεν μπορώ να πω ονόματα. Θα με “κρεμάσουν”… Δεν θα προλάβω να φύγω από δω έξω. Νίκος Στραβελάκης: Η κ. Διαμαντοπούλου;

Η κ. Διαμαντοπούλου; Γιάννης Σγουρός: Βεβαίως, γιατί όχι. Η κ. Διαμαντοπούλου έχει την καλή έξωθεν μαρτυρία ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην Επίτροπος, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά με τη γνώση της.

Βεβαίως, γιατί όχι. Η κ. Διαμαντοπούλου έχει την καλή έξωθεν μαρτυρία ως στέλεχος, ως πρώην υπουργός, ως πρώην Επίτροπος, η οποία μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά με τη γνώση της. Νίκος Στραβελάκης: Θα μπορούσε να πει ναι, να συνεργαστούμε με τη ΝΔ;

Θα μπορούσε να πει ναι, να συνεργαστούμε με τη ΝΔ; Γιάννης Σγουρός: Έπρεπε να πάει στη ΝΔ και προτίμησε να μείνει στο ΠΑΣΟΚ.

Έπρεπε να πάει στη ΝΔ και προτίμησε να μείνει στο ΠΑΣΟΚ. Μίνα Καραμήτρου: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή;

Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή; Γιάννης Σγουρός: Βεβαίως.

Βεβαίως. Μίνα Καραμήτρου: Κάτω από ποιες συνθήκες;

Κάτω από ποιες συνθήκες; Γιάννης Σγουρός: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.

Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα. Μίνα Καραμήτρου: Άρα, να αλλάξει και να πάτε να συνεργαστείτε με τη ΝΔ;

Άρα, να αλλάξει και να πάτε να συνεργαστείτε με τη ΝΔ; Γιάννης Σγουρός: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.

Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν. Νίκος Στραβελάκης: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει.

Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Μίνα Καραμήτρου: Ούτε κι εγώ, από κανένα στέλεχος, ότι αυτό κάποια στιγμή από τις συνθήκες μπορεί να αλλάξει.

Ούτε κι εγώ, από κανένα στέλεχος, ότι αυτό κάποια στιγμή από τις συνθήκες μπορεί να αλλάξει. Νίκος Στραβελάκης: Μπορεί λοιπόν αν τα φέρουν τα πράγματα έτσι να αλλάξετε την απόφαση σας και να αποφασίσετε;

Μπορεί λοιπόν αν τα φέρουν τα πράγματα έτσι να αλλάξετε την απόφαση σας και να αποφασίσετε; Γιάννης Σγουρός: Το ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε αυτήν την απόφαση στο συνέδριο του φταίει ο κ. Μητσοτάκης. Έγινε η συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ’12- ’14. Εγώ έκανα τη διεύρυνση το 2014 στις εκλογές και η ΝΔ δεν με ψήφισε. Τη δεύτερη Κυριακή η ΝΔ ψήφισε την κ. Δούρου. Και μετά διαμαρτυρόταν για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε την απλή αναλογική και διέλυσε την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε αυτήν την απόφαση στο συνέδριο του φταίει ο κ. Μητσοτάκης. Έγινε η συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ’12- ’14. Εγώ έκανα τη διεύρυνση το 2014 στις εκλογές και η ΝΔ δεν με ψήφισε. Τη δεύτερη Κυριακή η ΝΔ ψήφισε την κ. Δούρου. Και μετά διαμαρτυρόταν για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε την απλή αναλογική και διέλυσε την τοπική αυτοδιοίκηση. Νίκος Στραβελάκης: Συγκυβερνήσατε όμως. Που σημαίνει πως αν έλθουν τα πράγματα όπως τότε, μπορεί να το ξανασκεφτείτε.

Συγκυβερνήσατε όμως. Που σημαίνει πως αν έλθουν τα πράγματα όπως τότε, μπορεί να το ξανασκεφτείτε. Γιάννης Σγουρός: Βεβαίως.

Δείτε όσα είπε ο κ. Σγουρός: