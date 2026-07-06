Συνεργάτες Σαμαρά για Μαρινάκη: «Γιατί συσχετίζει την παρακολούθηση του πρώην πρωθυπουργού με τη ΝΔ και τις εκλογές του 2023;»

Απάντηση στα όσα είπε για τον Αντώνη Σαμαρά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έδωσαν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; “το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία”. Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;», αναφέρουν σε σχόλιό τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού.