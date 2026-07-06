Φωτιά στο Λασίθι – Πνέουν ισχυροί άνεμοι, επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) σε αγροτοδασική έκταση στον δήμο Ιεράπετρας, στο Λασίθι Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, θερμοκήπια αλλά και διάσπαρτες κατοικίες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 13 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς.