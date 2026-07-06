Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: «Στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ – Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό»

Για τα βίντεο που ανάρτησε ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη, εξαπολύοντας «πυρά» εναντίον του πρώην πρωθυπουργού.

Η κα Μπακογιάννη μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», είπε πως στόχος του κ. Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ, ενώ πρόσθεσε πως αν θα κάνει ή όχι θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.

Σχετικά με τα βίντεο στα οποία ο κ. Σαμαράς λέει ότι η ίδια δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ το 2009, απάντησε πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, ενώ είπε πως το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν από 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει».

«Στόχος του είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ»

Στο ερώτημα, αν το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη ΝΔ, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε:

«Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε». Ακόμα, ερωτηθείσα αν ήταν λάθος η επάνοδός του στη ΝΔ, είπε: «Το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».