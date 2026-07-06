Γαλλία: Έξι άνδρες συνελήφθησαν για τον βιασμό 40χρονης μητέρας κατά τη διάρκεια διάρρηξης

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη όλων των υπόπτων που φέρονται να εμπλέκονται σε μια βίαιη διάρρηξη με βιασμό, η οποία σημειώθηκε τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιανουαρίου στο Villeneuve-d'Ascq της βόρειας Γαλλίας. Το περιστατικό αφορούσε μια γυναίκα περίπου 40 ετών που βιάστηκε επανειλημμένα υπό την απειλή όπλου, ενώ οι δράστες λήστευαν την κατοικία της, με τον εισαγγελέα της Λιλ να ανακοινώνει την Κυριακή 5 Ιουλίου ότι έχουν συλληφθεί και οι υπόλοιποι ύποπτοι.

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Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη έξι ανδρών που κατηγορούνται για τον βιασμό μιας μητέρας κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα βίαιης διάρρηξης, η οποία σημειώθηκε τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιανουαρίου στη βόρεια Γαλλία.
  • Η γυναίκα, περίπου 40 ετών, ξύπνησε από σπασμένα τζάμια και δέχτηκε επίθεση από μασκοφόρους δράστες, οι οποίοι την ακινητοποίησαν και τη βίασαν επανειλημμένα υπό την απειλή όπλου.
  • Η αστυνομία επενέβη άμεσα, με αποτέλεσμα την αρχική σύλληψη ενός υπόπτου και την ανάκτηση μέρους της λείας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν πλέον συλληφθεί και τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ληστεία και βιασμό.

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Στη σύλληψη όλων των υπόπτων που φέρονται να εμπλέκονται σε μια ιδιαίτερα βίαιη διάρρηξη με βιασμό, η οποία σημειώθηκε τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιανουαρίου στο Villeneuve-d’Ascq, στη βόρεια Γαλλία, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, όταν μια γυναίκα περίπου 40 ετών ξύπνησε από τον ήχο σπασμένων τζαμιών και διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον έφηβο γιο της.

Η γυναίκα προσπάθησε να βγει έξω για να ειδοποιήσει τους γείτονες, όμως οι μασκοφόροι δράστες την ακινητοποίησαν και την έσυραν πίσω στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από αυτούς τη βίασε επανειλημμένα υπό την απειλή πυροβόλου όπλου, ενώ οι υπόλοιποι ερευνούσαν την κατοικία.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και έφτασε στο σημείο τη στιγμή που οι δράστες διέφευγαν με αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα ελαστικά του οχήματος για να το ακινητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να συλληφθεί λίγο αργότερα ένας 22χρονος ύποπτος, ο οποίος είχε τραυματιστεί. Στο όχημα εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του θύματος, ένα πυροβόλο όπλο, καθώς και μέρος της λείας, που σύμφωνα με πληροφορίες περιλάμβανε κοσμήματα αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Η έρευνα ανατέθηκε στη Δικαστική Αστυνομία του Βορρά για αδικήματα που περιλαμβάνουν ληστεία από οργανωμένη ομάδα και βιασμό. Ο πρώτος συλληφθείς προφυλακίστηκε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 5 Ιουλίου ο εισαγγελέας της Λιλ, Samuel Finielz, πλέον έχουν συλληφθεί και οι υπόλοιποι ύποπτοι που φέρονται να συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση και σε βάρος τους έχουν ασκηθεί οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.

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