Γαλλία: Έξι άνδρες συνελήφθησαν για τον βιασμό 40χρονης μητέρας κατά τη διάρκεια διάρρηξης

Στη σύλληψη όλων των υπόπτων που φέρονται να εμπλέκονται σε μια ιδιαίτερα βίαιη διάρρηξη με βιασμό, η οποία σημειώθηκε τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιανουαρίου στο Villeneuve-d’Ascq, στη βόρεια Γαλλία, προχώρησαν οι γαλλικές αρχές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, όταν μια γυναίκα περίπου 40 ετών ξύπνησε από τον ήχο σπασμένων τζαμιών και διαπίστωσε ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον έφηβο γιο της.

Η γυναίκα προσπάθησε να βγει έξω για να ειδοποιήσει τους γείτονες, όμως οι μασκοφόροι δράστες την ακινητοποίησαν και την έσυραν πίσω στο εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από αυτούς τη βίασε επανειλημμένα υπό την απειλή πυροβόλου όπλου, ενώ οι υπόλοιποι ερευνούσαν την κατοικία.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και έφτασε στο σημείο τη στιγμή που οι δράστες διέφευγαν με αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα ελαστικά του οχήματος για να το ακινητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να συλληφθεί λίγο αργότερα ένας 22χρονος ύποπτος, ο οποίος είχε τραυματιστεί. Στο όχημα εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του θύματος, ένα πυροβόλο όπλο, καθώς και μέρος της λείας, που σύμφωνα με πληροφορίες περιλάμβανε κοσμήματα αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Η έρευνα ανατέθηκε στη Δικαστική Αστυνομία του Βορρά για αδικήματα που περιλαμβάνουν ληστεία από οργανωμένη ομάδα και βιασμό. Ο πρώτος συλληφθείς προφυλακίστηκε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.

Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 5 Ιουλίου ο εισαγγελέας της Λιλ, Samuel Finielz, πλέον έχουν συλληφθεί και οι υπόλοιποι ύποπτοι που φέρονται να συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση και σε βάρος τους έχουν ασκηθεί οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.