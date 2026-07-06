EKAB: Παραδόθηκαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα

Δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα στο ΕΚΑΒ, δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών

Παρουσία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, η τελετή παράδοσης δύο πλήρως εξοπλισμένων ελικοπτέρων στο ΕΚΑΒ, τα οποία αποτελούν δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών: Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, και η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), Χαρούλα Απαλαγάκη.

Στο πλαίσιο δωρεάς ύψους 2 εκατ. ευρώ, διατίθενται στο ΕΚΑΒ δύο σύγχρονα ελικόπτερα τύπου Leonardo AW139, πλήρως εξοπλισμένα για αποστολές αεροδιακομιδής και στελεχωμένα με εξειδικευμένα πληρώματα. Τα ελικόπτερα θα επιχειρούν υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδας. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εκπροσωπώντας τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες, ανέλαβε τον συντονισμό και την υλοποίηση της δωρεάς, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι δηλώσεις Γεωργιάδη, Θεμιστοκλέους και Ζανιά

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Η ενίσχυση του στόλου των υγειονομικών αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ με δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και, πάνω απ’ όλα, για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας. Κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά, η δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς μεταφοράς βαρέως πασχόντων ασθενών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς για τη σημαντική αυτή δωρεά τους στο ΕΣΥ. Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει έμπρακτα ότι όταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό σκοπό, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις που ενισχύουν τη δημόσια υγεία και σώζουν ζωές. Στο Υπουργείο Υγείας συνεχίζουμε με συνέπεια να ενισχύουμε το ΕΚΑΒ, επενδύοντας σε σύγχρονα μέσα, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε κάθε πολίτης, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να έχει πρόσβαση σε άμεση και ποιοτική επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας και την υλοποιούμε καθημερινά με συγκεκριμένες πράξεις».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε:

«Προσβάσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εκείνο που μπορεί να περιθάλπει και στην πιο δύσβατη και απομακρυσμένη περιοχή, για τον κάθε πολίτη. Σήμερα ενισχύουμε το ΕΚΑΒ σε έναν κρίσιμο τομέα για μια νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα, αυτόν των αεροδιακομιδών. Με δύο νέα ελικόπτερα, με 2 νέες γέφυρες ζωής για τους κατοίκους των νησιών, των απομακρυσμένων περιοχών, για κάθε πολίτη που χρειάζεται πρόσβαση σε νοσοκομειακή φροντίδα. Οι χιλιάδες αεροδιακομιδές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο αποδεικνύουν άλλωστε τον καθοριστικό ρόλο σε αυτό.Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη σημαντική συνεισφορά της, καθώς και τα στελέχη του ΕΚΑΒ και της Πολεμικής Αεροπορίας που καθημερινά έχουν συστρατευτεί στην πιο κρίσιμη μάχη: την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Για εμάς, στο Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχουν πολίτες απομακρυσμένοι ή μη. Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, για όποιον το χρειαστεί, το ΕΚΑΒ θα βρίσκεται εκεί: να περιθάλπει, να προστατεύει, να διασώζει».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζανιάς, εκπροσωπώντας τις τέσσερις δωρήτριες τράπεζες, δήλωσε:

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Με τη νέα αυτή δωρεά, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν το έργο του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ και να συμβάλουν ουσιαστικά στην επιχειρησιακή του ετοιμότητα, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο χρόνος είναι καθοριστικός για τη διάσωση μιας ζωής. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τη δέσμευση των τραπεζών σε πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε φορά που ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται με κοινό στόχο, μπορούν να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών».