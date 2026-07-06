Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο μετά από τη δεύτερη νύχτα ρωσικών επιδρομών στην ουκρανική πρωτεύουσα μέσα σε μια εβδομάδα, δήλωσε ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της πόλης.

Περίπου 46 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, πρόσθεσε ο Τιμούρ Τκατσένκο. Τρία ακόμη άτομα σκοτώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται σε πάνω από 20 τοποθεσίες, δημοσίευσε ο Tkachenko στο Telegram, προσθέτοντας ότι πολυώροφα κτίρια κατοικιών επλήγησαν σε δύο περιοχές.

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται την παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ.

Ώρες πριν από τις τελευταίες επιθέσεις, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Μόσχα προετοιμάζει ένα δεύτερο «μαζικό χτύπημα» στο Κίεβο μετά τις επιθέσεις της την Πέμπτη που στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους.

Ήταν άλλη μια τρομακτική νύχτα για τους ανθρώπους στην πρωτεύουσα, με δυνατές εκρήξεις και την έκρηξη της αεράμυνας της Ουκρανίας σε δράση. Για άλλη μια φορά, πολλοί κάτοικοι αναζήτησαν καταφύγιο υπόγεια.

Ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν πολλά κτίρια σε όλη την πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε ορισμένα συγκροτήματα διαμερισμάτων.

Αποθήκες και ένα συνεργείο υπέστησαν επίσης ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο.