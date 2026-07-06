Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών

Συνεχίζεται η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία ξέσπασε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και επεκτάθηκε λόγω ισχυρών ανέμων. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις ρίψεις νερού, ενώ ένας 76χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ενόψει προκαταρκτικής εξέτασης για τα αίτια. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σύσκεψη με τοπικούς φορείς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

φωτιά Ωραιόκαστρο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται και σήμερα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ωραιόκαστρο, που παραδόθηκε στις φλόγες το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.
  • Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου ως υπαίτιου για την πρόκληση της πυρκαγιάς, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος ενόψει προκαταρκτικής εξέτασης.
  • Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, για σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου σχετικά με την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζεται και σήμερα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, που παραδόθηκε στις φλόγες το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό βίντεο – drone από τις καμένες εκτάσεις σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη

Η φωτιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Η εικόνα από τη φωτιά στο εργοστάσιο είναι βελτιωμένη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Η επιχείρηση ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Έκτακτη σύσκεψη για την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής των ζημιών – Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κατσαφάδος

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου ως υπαίτιου για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, ο 76χρονος αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα ερευνηθούν, επιπλέον, τυχόν ευθύνες προσώπων που συνδέονται με μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, όπως καθαρισμοί οικοπέδων και αδόμητων εκτάσεων.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη που φοβήθηκε και πήδηξε από το μπαλκόνι – Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με αντικείμενο τη μέχρι στιγμής αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ