Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών

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Συνεχίζεται και σήμερα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, που παραδόθηκε στις φλόγες το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής.

Η εικόνα από τη φωτιά στο εργοστάσιο είναι βελτιωμένη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Η επιχείρηση ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου ως υπαίτιου για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, ο 76χρονος αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα ερευνηθούν, επιπλέον, τυχόν ευθύνες προσώπων που συνδέονται με μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, όπως καθαρισμοί οικοπέδων και αδόμητων εκτάσεων.

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με αντικείμενο τη μέχρι στιγμής αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.