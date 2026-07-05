Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Έκτακτη σύσκεψη για την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής των ζημιών – Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Κατσαφάδος

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με πρωτοβουλία του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου, για την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί αύριο στη Θεσσαλονίκη για σύσκεψη με τοπικούς φορείς, ενώ το προσωπικό της ΔΑΕΦΚ έχει ήδη κινητοποιηθεί για αυτοψίες και δρομολόγηση κρατικής αρωγής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με πρωτοβουλία του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου, για την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο.
  • Αύριο ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για σύσκεψη στις 10:45 στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με τη συμμετοχή δημάρχων, της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας.
  • Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της ΔΑΕΦΚ Βορείου Ελλάδος έχει ήδη κινητοποιήσει το προσωπικό για άμεσες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και η δρομολόγηση μέτρων κρατικής αρωγής.

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Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από πρωτοβουλία του υφυπουργού, Κώστα Κατσαφάδου, με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, Καλλιόπη Τετώρου, καθώς και ο διευθυντής της ΔΑΕΦΚ, Ιωάννης Παυλής.

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Αύριο ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιώντας σύσκεψη στις 10:45 στο δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Στη σύσκεψη θα μετέχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελεήμονας Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο υφυπουργός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου και την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες.

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Παράλληλα, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της ΔΑΕΦΚ Βορείου Ελλάδος, Ανάργυρος Δαλαρής, έχει ήδη θέσει σε κινητοποίηση το προσωπικό της υπηρεσίας για την άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρωγής.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών», σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωσή του.

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