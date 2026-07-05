Τουρκία: Πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ – Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, με τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης να δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και στο ενδεχόμενο κοινών δηλώσεων ή υπογραφής συμφωνιών συνεργασίας.

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Ντόναλντ Τραμπ Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Πηγή: Anadolu
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης δημοσιοποιούν πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
  • Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, με πρώτη επίσημη στάση το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Στη συνέχεια θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο.
  • Θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών για ζητήματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, θα διεξαχθεί και το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, ενώ τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία, η οποία έχει ήδη αναλάβει τις προετοιμασίες ασφαλείας και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης.

Πρώτη επίσημη στάση του Τραμπ το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ

Το πρόγραμμα προβλέπει ως πρώτη επίσημη στάση του Ντόναλντ Τραμπ το Ανιτκαμπίρ, το μαυσωλείο του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Η συνάντηση με τον Ερντογάν

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μετά την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών, με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο Πρόεδροι να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις, ενώ δεν αποκλείεται και η υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας.

Παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο ATO Congresium το Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, κυβερνητικών εκπροσώπων και κορυφαίων εταιρειών του αμυντικού τομέα. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση νέων συνεργασιών και εξοπλιστικών προγραμμάτων.

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