Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα να παραμένουμε η πρώτη συνήθεια των τηλεθεατών»

Στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μετά την ολοκλήρωση του «Happy Day» για τη φετινή σεζόν. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, την Κυριακή 5 Ιουλίου, αναφέρθηκε στη νέα τηλεοπτική χρονιά που έρχεται, καθώς και στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Ανάμεσα σε άλλα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε πως: «Κάθε νέα χρονιά είναι σίγουρα μία πρόκληση. Ειδικά σε ένα τοπίο που αλλάζει. Για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα να παραμένουμε η πρώτη συνήθεια των τηλεθεατών. Οπότε ναι, σίγουρα θα ξεκουραστούμε, αλλά ταυτόχρονα θα βάλουμε και τα δυνατά μας για να προτείνουμε καινούργια πράγματα και να έχουμε μία συνταγή, που θα εξακολουθεί να αρέσει στον κόσμο».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τη Ζήνα Κουτσελίνη, η παρουσιάστρια απάντησε ότι: «Εντάξει, ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι κάπου απέναντί μας, αποτελεί ένα ιντριγκαδόρικο σχέδιο. Της εύχομαι κάθε επιτυχία και νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία για να ανανέωση και για τη Ζήνα».