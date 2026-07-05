Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα να παραμένουμε η πρώτη συνήθεια των τηλεθεατών»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση του «Happy Day» για τη φετινή σεζόν, τονίζοντας ότι η παραμονή ως πρώτη συνήθεια των τηλεθεατών αποτελεί μεγάλο στοίχημα. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Φωτογραφία: Instagram/stam_tsimtsili
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μετά την ολοκλήρωση του «Happy Day» για τη φετινή σεζόν.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι «Για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα να παραμένουμε η πρώτη συνήθεια των τηλεθεατών».
  • Σε ερώτηση για τη Ζήνα Κουτσελίνη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε πως «ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι κάπου απέναντί μας, αποτελεί ένα ιντριγκαδόρικο σχέδιο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μετά την ολοκλήρωση του «Happy Day» για τη φετινή σεζόν. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, οι οποίες προβλήθηκαν στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, την Κυριακή 5 Ιουλίου, αναφέρθηκε στη νέα τηλεοπτική χρονιά που έρχεται, καθώς και στη Ζήνα Κουτσελίνη. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ραντεβού τον Σεπτέμβριο για το Happy Day – «Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο»

Ανάμεσα σε άλλα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε πως: «Κάθε νέα χρονιά είναι σίγουρα μία πρόκληση. Ειδικά σε ένα τοπίο που αλλάζει. Για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα να παραμένουμε η πρώτη συνήθεια των τηλεθεατών. Οπότε ναι, σίγουρα θα ξεκουραστούμε, αλλά ταυτόχρονα θα βάλουμε και τα δυνατά μας για να προτείνουμε καινούργια πράγματα και να έχουμε μία συνταγή, που θα εξακολουθεί να αρέσει στον κόσμο». 

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τη Ζήνα Κουτσελίνη, η παρουσιάστρια απάντησε ότι: «Εντάξει, ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι κάπου απέναντί μας, αποτελεί ένα ιντριγκαδόρικο σχέδιο. Της εύχομαι κάθε επιτυχία και νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία για να ανανέωση και για τη Ζήνα». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ