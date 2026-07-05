Γιώργος Καπουτζίδης για τις «Σέρρες»: «Ειδικά γονείς ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, τους έχει κάνει να δουν το παιδί τους αλλιώς»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, την Κυριακή 5 Ιουλίου. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη διάρκεια της συνέντευξής του με την οικοδέσποινα του «Καλύτερα δε γίνεται», μίλησε για τις «Σέρρες» και τον θετικό αντίκτυπο που είχαν.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε πως: «Νομίζω ότι κάπως ήρθαν τα πράγματα, και τελικά πολλές φορές αυτό το οποίο κάνω έχει μία σημασία και μία προστιθέμενη αξία, πέρα από το “α είναι μία εκπομπή που πήγε καλά”»

«Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν γράφω αυτά τα πράγματα, γιατί έχω σαν στόχο να αλλάξω την κοινωνία. Τα κάνω γιατί αυτά είναι μέσα στην καρδιά μου. Είναι πράγματα τα οποία με αφορούν, θέματα τα οποία τα γνωρίζω, τα αγαπάω. Δεν τα κάνω ούτε για να τα υπερσυζητήσετε, ούτε για να κάνουν νούμερα. Που ξέρω κιόλας ότι αυτή η θεματολογία, είναι μία θεματολόγια που δεν θα κάνει νούμερα. Αλλά εμένα το θέμα μου είναι εγώ να εκφράζομαι μέσα από αυτή τη δουλειά», συνέχισε.

Ακόμα, αναφερόμενος στις «Σέρρες», ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Οπότε ναι, ξέρω ότι αυτό που έχει κάνει είναι ότι σε πολλές οικογένειες, ειδικά γονείς ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων, τους έχει κάνει να δουν το παιδί τους αλλιώς. Αυτό το λέω, επειδή μου το έχουν στείλει άνθρωποι. Μου το έχουν στείλει παιδιά, μου το έχουν στείλει γονείς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό! Και σε ένα σπίτι να το έχεις κάνει, είναι πολύ σημαντικό».

«Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης, ότι έγινε νομίζω μία σοβαρή συζήτηση εκτός τηλεόρασης για τα ίντερσεξ άτομα. Μιλήσαμε για τα ίντερσεξ άτομα για πρώτη φορά. Έκανε πολλά ωραία πράγματα», πρόσθεσε.