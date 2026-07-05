Ωρωπός: Συνελήφθη 64χρονος Αυστριακός – Καταζητείται στη Γερμανία για απάτη – μαμούθ άνω των 63 εκατ. ευρώ

Ένας 64χρονος Αυστριακός, καταζητούμενος από τις γερμανικές αρχές με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απάτη άνω των 63 εκατομμυρίων ευρώ, συνελήφθη στον Ωρωπό. Κατηγορείται ότι διέπραττε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας ορυκτελαίων

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στον Ωρωπό 64χρονος Αυστριακός, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
  • Ο 64χρονος εντοπίστηκε ύστερα από πολυήμερες έρευνες, το βράδυ της 3ης Ιουλίου, στην περιοχή του Ωρωπού.
  • Κατηγορείται ότι, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, διέπραττε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις, μη αποδίδοντας ΦΠΑ και αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 63 εκατ. ευρώ.

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Ένας 64χρονος Αυστριακός, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ο 64χρονος εντοπίστηκε, ύστερα από πολυήμερες έρευνες, το βράδυ της 3ης Ιουλίου στην περιοχή του Ωρωπού.

Σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, ο 64χρονος κατηγορείται ότι κατά το χρονικό διάστημα από το 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας ορυκτελαίων, διέπραττε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις, μη αποδίδοντας τον αναλογούντα ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 63 εκατ. ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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