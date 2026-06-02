Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν έχω παντρευτεί, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου»

Ο γνωστός σεναριογράφος και ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει παντρευτεί, αλλά ο γάμος συγκαταλέγεται στα μελλοντικά του σχέδια.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Γιώργος Καπουτζίδης
Φωτογραφία: Instagram/studio4_ert
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης φιλοξενήθηκε στο «Στούντιο 4», όπου αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή.
  • Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε για το δαχτυλίδι που φοράει, με τον καλλιτέχνη να απαντά: «Αυτό που φοράω είναι δαχτυλίδι, αλλά αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή».
  • Ακόμα, ο σεναριογράφος και ηθοποιός δήλωσε: «Δεν έχω παντρευτεί, αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, την Τρίτη 2 Ιουνίου φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4» τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο ταλαντούχος σεναριογράφος και ηθοποιός, ο οποίος έχει κατακτήσει τις καρδιές του κόσμου με τον γραπτό αλλά και προφορικό του λόγο, μιλώντας με τους οικοδεσπότες της ψυχαγωγικής εκπομπής, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή.

Γιώργος Καπουτζίδης για Eurovision: «Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε – Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ρώτησε τον Γιώργο Καπουτζίδη για το δαχτυλίδι που φοράει, με τον καλλιτέχνη να απαντάει πως: «Αυτό που φοράω είναι δαχτυλίδι, αλλά αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή. Την προσωπική μου ζωή θα την πούμε προσωπικά».

«Είναι αυτό που κατάλαβα;», ρώτησε στη συνέχεια ο παρουσιαστής τον καλεσμένο, με τον σεναριογράφο και ηθοποιό να εξηγεί ότι: «Τι κατάλαβες; Δεν έχω παντρευτεί, αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου». 

Γιώργος Καπουτζίδης: Ο σύντροφός μου είναι ο ωραιότερος Έλληνας

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Καπουτζίδης εξομολογήθηκε ότι: «Είμαι ένας άνθρωπος, και το λέω και με συγκινεί αυτή την στιγμή, που αυτή την περίοδο που ζω, και αγαπάω και αγαπιέμαι. Και για αυτό, δεν κάνω σχέδια για τα επαγγελματικά μου. Δεν με αφορούν τόσο πολύ. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να το ζούμε αυτό.

Πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους έχουμε συναντήσει σε λάθος χρονική δική μας στιγμή, σε λάθος δική τους. Έχω αγαπήσει εγώ και σε λάθος στιγμή… Και έχουν περάσει άνθρωποι από τη ζωή μου που τους αγαπάω ακόμα πολύ, και με αγαπάνε και αυτοί.

«Moments»: Έκπληκτος ο Γιώργος Καπουτζίδης με την τηλεφωνική παρέμβαση της αδελφής του

Εδώ όμως μιλάμε για μία στιγμή που είμαι σε μία φάση που είναι πολύ σωστή στιγμή και για τους δύο. Και αυτό το πράγμα θέλω πάρα πολύ να το ζήσω. Και για να το ζήσω πρέπει να κάνω χώρο. Δεν πρέπει να πηγαίνω από τη μία δουλειά στην άλλη… Κατάλαβες; Για αυτό δεν σας απαντάω τίποτα». 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ