Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν έχω παντρευτεί, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου»

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, την Τρίτη 2 Ιουνίου φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4» τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο ταλαντούχος σεναριογράφος και ηθοποιός, ο οποίος έχει κατακτήσει τις καρδιές του κόσμου με τον γραπτό αλλά και προφορικό του λόγο, μιλώντας με τους οικοδεσπότες της ψυχαγωγικής εκπομπής, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ρώτησε τον Γιώργο Καπουτζίδη για το δαχτυλίδι που φοράει, με τον καλλιτέχνη να απαντάει πως: «Αυτό που φοράω είναι δαχτυλίδι, αλλά αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή. Την προσωπική μου ζωή θα την πούμε προσωπικά».

«Είναι αυτό που κατάλαβα;», ρώτησε στη συνέχεια ο παρουσιαστής τον καλεσμένο, με τον σεναριογράφο και ηθοποιό να εξηγεί ότι: «Τι κατάλαβες; Δεν έχω παντρευτεί, αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου».

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Καπουτζίδης εξομολογήθηκε ότι: «Είμαι ένας άνθρωπος, και το λέω και με συγκινεί αυτή την στιγμή, που αυτή την περίοδο που ζω, και αγαπάω και αγαπιέμαι. Και για αυτό, δεν κάνω σχέδια για τα επαγγελματικά μου. Δεν με αφορούν τόσο πολύ. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να το ζούμε αυτό.

Πολλές φορές συναντάμε ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους έχουμε συναντήσει σε λάθος χρονική δική μας στιγμή, σε λάθος δική τους. Έχω αγαπήσει εγώ και σε λάθος στιγμή… Και έχουν περάσει άνθρωποι από τη ζωή μου που τους αγαπάω ακόμα πολύ, και με αγαπάνε και αυτοί.

Εδώ όμως μιλάμε για μία στιγμή που είμαι σε μία φάση που είναι πολύ σωστή στιγμή και για τους δύο. Και αυτό το πράγμα θέλω πάρα πολύ να το ζήσω. Και για να το ζήσω πρέπει να κάνω χώρο. Δεν πρέπει να πηγαίνω από τη μία δουλειά στην άλλη… Κατάλαβες; Για αυτό δεν σας απαντάω τίποτα».