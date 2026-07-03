Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ραντεβού τον Σεπτέμβριο για το Happy Day – «Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο»

Τελευταία εκπομπή της σεζόν και για την Σταματίνα Τσιμτσιλή που έδωσε μαζί με την ομάδα του Happy Day ραντεβού με τους τηλεθεατές του Alpha για τον Σεπτέμβριο.

«Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για μας αυτή η μέρα έχει γλυκόπικρα συναισθήματα. Από τη μία λέμε “τέρμα το ξυπνητήρι, θα κοιμηθούμε, θα χαρούμε λίγο περισσότερο τους δικούς μας ανθρώπους”, από την άλλη θα χάσουμε αυτό το ωραίο καθημερινό ραντεβού που πιστέψτε με, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε πάρα πολύ κι αυτό το κάνουμε. Το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Τα λέμε κάθε φορά και προσπαθώ κι εγώ μετά από 12 χρόνια να μην επαναλαμβάνομαι και να μην λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά είναι λόγια καρδιάς, λόγια αλήθειας που βγαίνουν αυθόρμητα και έτσι χωρίς να τα πολυαναλύω», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, γιατί όπως έχουμε πει, και εδώ αυτοί που φαινόμαστε μπροστά στην κάμερα και την ομάδα μας πίσω από τις κάμερες, η τηλεόραση είναι μια ομαδική δουλειά. Και σε μια περίοδο και μια εποχή που η τηλεόραση περνάει δύσκολα και το βιώνουμε όλοι μέσα από ιστορίες είτε εντός σταθμού είτε εκτός σταθμού με τους συναδέλφους μας που μένουν χωρίς δουλειά, θέλουμε να κάνουμε και να βάλουμε τα δυνατά μας και να σας υποσχεθούμε ότι του χρόνου θα γυρίσουμε ακόμα πιο συνειδητοποιημένοι, ώστε αυτή τη θέση που μας έχετε χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια να την κρατήσουμε» σημείωσε η παρουσιάστρια.

«Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και σας υπόσχομαι εγώ προσωπικά και ξέρω ότι το ίδιο νιώθουν και οι συνεργάτες μου και η ομάδα μου και εδώ και πάνω στο κοντρόλ, ότι θα γυρίσουμε ακόμα πιο έτσι εμπνευσμένοι για μια καινούρια χρονιά. Θέλω όμως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μάνο Δημητροκάλη, που είναι ένας συνεργάτης μου από τα χρόνια του Alter, ήταν τα τελευταία έξι χρόνια στην ομάδα μας. Δεν θα είμαστε του χρόνου μαζί, αλλά δεν θα σταματήσουμε να είμαστε φίλοι, να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον, και να σου πω, αυτή η ζωή και η δουλειά κάνει κύκλους», συνέχισε.

«Από την άλλη, θα σταθώ στον Μιχάλη μου, τον Μιχαλάκη μου, ο οποίος είναι από τη δεύτερη χρονιά της εκπομπής, 11 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος, τι να πω, πάντα ήρεμη δύναμη, δουλευτάρας, ψύχραιμος, με το χαμόγελο στα χείλη, πάντα παρών. Σε εκτιμώ, σε αγαπώ. Στενοχωρήθηκα που φεύγεις, αλλά ξέρω ότι το κάνεις για να ανοίξεις τα φτερά σου και εγώ ποτέ δεν θα φανώ τροχοπέδη σε έναν άνθρωπο που αγαπώ και ξέρω ότι θέλει να εξελιχθεί» είπε κλείνοντας.