Θέουτα: Εκατοντάδες νέες συλλήψεις μεταναστών – Το παρασκήνιο της κρίσης και γιατί μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι συνέβη

Σε εκατοντάδες συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές του Μαρόκου και της Ισπανίας, αποκρούοντας νέο κύμα μεταναστών που επιχείρησε να περάσει στη Θέουτα, την ώρα που η συγκεκριμένη κρίση πυροδοτεί σοβαρούς τριγμούς και συνοριακούς ελέγχους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά, συνελήφθησαν σχεδόν 300 μετανάστες και 61 εικαζόμενοι διακινητές.

Συλλήψεις

Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν εκατοντάδες μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από την ξηρά και τη θάλασσα, καθώς οι αρχές αυστηροποίησαν τα μέτρα ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων έπειτα από κάλεσμα για νέα μαζική διέλευση.

Σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό του Μαρόκου Medi 1 TV, 294 μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική συνελήφθησαν το Σάββατο ενώ επιχειρούσαν να εισέλθουν στη Θέουτα, αναφέρει το Al Jazeera.

Σύμφωνα με το BBC, πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι 111 άτομα συνελήφθησαν εντός ή γύρω από την πόλη Φνιντέκ —γνωστή στα ισπανικά ως Καστιγιέχο— περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα, με την πλειονότητά τους να προέρχεται από την υποσαχάρια Αφρική.

Η μαροκινή αστυνομία, περιλαμβανομένων δυνάμεων καταστολής, χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε γειτονικούς λόφους.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση του Μαρόκου είχε δηλώσει ότι παρακολουθούσε «την κυκλοφορία δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μηνυμάτων άγνωστης προέλευσης» που καλούσαν σε μαζική διέλευση το Σάββατο, προειδοποιώντας ότι θα διώξει ποινικά διοργανωτές και συμμετέχοντες.

Δρακόντεια μέτρα και ενισχύσεις στα σύνορα

Η ασφάλεια ήταν «δέκα φορές ισχυρότερη από την προηγούμενη ημέρα», σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País. Το Μαρόκο απέστειλε το Σάββατο στα σύνορα αξιωματικούς του στρατού, ταχύπλοα του ναυτικού και drones.

Παράλληλα, η Μαδρίτη ανέπτυξε περισσότερους από 1.500 αξιωματικούς ασφαλείας για περιπολίες στην περιοχή, ενώ η Ισπανία τοποθέτησε μεταλλικό φράχτη και πλωτό φράγμα μετά την εισροή του περασμένου μήνα.

Η νέα αυτή απόπειρα σημειώνεται δύο εβδομάδες αφότου περισσότεροι από 72.000 μετανάστες, ωθούμενοι από τη φτώχεια, εφόρμησαν προς τη Θέουτα σε μία από τις φονικότερες μεταναστευτικές κρίσεις που έπληξαν την περιοχή.

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στις δύο πλευρές των συνόρων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αν και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν υψηλότερους αριθμούς.

Οι απόπειρες διέλευσης ακολούθησαν την κατακόρυφη αύξηση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καλούσαν τους ανθρώπους να κατευθυνθούν προς τη Θέουτα, την ισπανική πόλη στις βόρειες ακτές του Μαρόκου.

Πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη

Αν και η κρίση είχε ηρεμήσει από το ξέσπασμά της στα τέλη Ιουλίου, προκάλεσε εντάσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ που μοιράζονται ανοιχτά σύνορα, καθώς και επικρίσεις προς την ισπανική κυβέρνηση.

Η Ιταλία ανεστάλη τη συμφωνία Σένγκεν για την ελεύθερη μετακίνηση (που περιλαμβάνει 29 μέλη) με την Ισπανία και εισήγαγε συνοριακούς ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία.

Την Ιταλία υποστήριξαν η Φινλανδία και η Δανία, ενώ η Τσεχία ζήτησε την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας μέλους της Ισπανίας.

Η Ισπανία αντέδρασε οργισμένα, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να σημειώνει ότι η Θέουτα δεν αποτελεί μέρος της ζώνης Σένγκεν — και ως εκ τούτου, οι μετανάστες δεν είχαν φτάσει στην ηπειρωτική Ισπανία και δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Η Ισπανία κάλεσε την Ιταλία να αποσύρει τους συνοριακούς ελέγχους, και εισήγαγε τους δικούς της όταν η Ρώμη αρνήθηκε, επικαλούμενη την πιθανότητα νέας εισροής στις 15 Αυγούστου.

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε ότι η χώρα του φοβόταν τον «κίνδυνο ενός νέου κύματος αφίξεων στη Θέουτα».

«Δεν διεξάγουμε κανενός είδους “πολέμου” εναντίον της Ισπανίας — απλώς ελέγχουμε προσεκτικά τις αφίξεις», εξήγησε. «Αντί να ανησυχεί για εμάς, η Ισπανία θα έπρεπε να ανησυχεί για το Μαρόκο: από εκεί προέρχονται τα προβλήματα, ασφαλώς όχι από τους δικούς μας ελέγχους».

«Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μαρόκο»

Την Κυριακή, εκατοντάδες μετανάστες πραγματοποίησαν διαμαρτυρία σε δημοφιλή παραλία, καλώντας τις ισπανικές αρχές να τους χορηγήσουν άσυλο αντί να τους στείλουν πίσω στο Μαρόκο.

Ήταν ανάμεσα στους εκτιμώμενους 5.000 έως 8.000 που παρέμειναν στη Θέουτα μετά τη μαζική διέλευση των συνόρων πριν από δύο εβδομάδες.

Με τους πόρους της πόλης να έχουν ξεπεράσει τα όριά τους, οι περισσότεροι μετανάστες ζουν σε αβέβαιες συνθήκες στην παραλία Trampolin ή στα περίχωρα της πόλης, περιμένοντας μια ευκαιρία να ταξιδέψουν προς την ηπειρωτική Ευρώπη, περιγράφει το Al Jazeera.

Ο Αγιούμπ Ελαρούντ από το Τετουάν του Μαρόκου, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters: «Κοιμόμαστε δίπλα στη θάλασσα, με κρύο και άσχημες μυρωδιές. Υποφέρουμε πολύ».

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία τούς εμπόδιζε να πάνε στο κέντρο της πόλης.

Οι διαδηλωτές μετανάστες κρατούσαν ισπανικές σημαίες και πανό που έγραφαν «Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο Μαρόκο» και «Είμαστε κι εμείς άνθρωποι», ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Κουραστήκαμε» ή «Χρειαζόμαστε μια λύση».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε ότι στους μετανάστες που εισήλθαν παράτυπα δεν θα επιτραπεί να μείνουν στον θύλακα, να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Ισπανία ή να λάβουν νόμιμο καθεστώς, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν εξαιρετική ευαλωτότητα.

Ανώτερος Μαροκινός διπλωμάτης είχε δηλώσει προηγουμένως στο Associated Press ότι περισσότεροι από 20.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας του Μαρόκου αναπτύσσονται καθημερινά στα σύνορα με τη Θέουτα, με κόστος εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Χιλιάδες μετανάστες από όλη την Αφρική και πέραν αυτής ταξιδεύουν κάθε χρόνο στο Μαρόκο, εγκαταλείποντας συγκρούσεις, φτώχεια και αστάθεια, αναζητώντας μια διαδρομή προς την Ευρώπη.

Πολλοί επιχειρούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια, έναν άλλο ισπανικό θύλακα στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, ελπίζοντας να φτάσουν τελικά στην ηπειρωτική Ισπανία για μια καλύτερη ζωή.

Αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία

Εβδομάδες μετά τη μαζική παραβίαση των συνόρων στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής, τα αναπάντητα ερωτήματα πληθαίνουν, ενώ η Μαδρίτη, οι τοπικές κοινωνίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να διαχειριστούν τις δραματικές συνέπειες.

Για την Τερέσα Πάρδο και τον Χουάνχο Κορονάδο, όμως, οι οποίοι ζουν όλη τους τη ζωή στη Θέουτα —ένα έδαφος περίπου 18 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περιτριγυρισμένο σε μεγάλο βαθμό από φράχτη— το γεγονός δεν ήταν εντελώς απρόσμενο.

Ο φράχτης αυτός δεν είναι ένας τυχαίος φράχτης, επισημαίνει το NPR: πρόκειται για έναν διπλό φράχτη μήκους 8 χιλιομέτρων, ύψους έως και 9 μέτρων, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής σχεδιασμένη να σταματά αιφνιδιαστικές προσπάθειες διέλευσης από την άλλη πλευρά των συνόρων.

«Νιώθουμε αβοήθητοι. Υπάρχουν ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ, με όρια στο πόσα καρβέλια ψωμί μπορεί να αγοράσει το κάθε άτομο. Ακόμη και στα 30 μου χρόνια, βρίσκω τον εαυτό μου να πρέπει να τηλεφωνεί στους γονείς μου για να τους ενημερώσω ότι έφτασα σώα στο σπίτι από τη δουλειά», είπε η Πάρδο.

Πριν υποδείξουν οποιονδήποτε συγκεκριμένα, η Πάρδο και ο Κορονάδο χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες λέξεις για να περιγράψουν πώς νιώθουν: «οι άνθρωποι της Θέουτα, νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι, εκτεθειμένοι».

Και οι δύο επιθυμούν απλώς ο ισπανικός θύλακας να επιστρέψει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τρεις εβδομάδες.

Το μοτίβο και το γεωπολιτικό παιχνίδι

Η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι η Θέουτα μπορεί να ανακάμψει από τέτοιου είδους επεισόδια. «Αυτό που μας δείχνει η προηγούμενη εμπειρία είναι ότι εμπλέκονται πάντα τρία βήματα», αναφέρει ο Χοσέ Μπαουτίστα, επικεφαλής ερευνητής στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό porCausa και ερευνητής δημοσιογράφος.

Ο Μπαουτίστα εξηγεί στο NPR: «Πρώτον, το Μαρόκο δημιουργεί μια μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, τη Μελίγια ή τις Κανάριες Νήσους. Δεύτερον, το Μαρόκο διαπραγματεύεται με την Ισπανία για να εξασφαλίσει κάποιου είδους παραχώρηση. Και τρίτον, το Μαρόκο δημιουργεί ξανά πρόβλημα — άλλη μια μεταναστευτική κρίση. Αλλά αυτή τη φορά, αντί να αφήσει την κρίση να εξελιχθεί, το Μαρόκο παρουσιάζει τον εαυτό του ως τη λύση».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρώτο βήμα αυτού του μοτίβου πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου. Το δεύτερο βήμα είναι συχνά αόρατο ή, ακριβέστερα, δεν ανακοινώνεται επίσημα.

Το τρίτο βήμα έγινε ορατό το Σάββατο 15 Αυγούστου, όταν μια φημολογούμενη μαζική διέλευση στη Θέουτα καταστάλθηκε με επιτυχία από τις ίδιες μαροκινές δυνάμεις επιβολής του νόμου που, δύο εβδομάδες νωρίτερα, φάνηκαν ανίκανες να σταματήσουν περισσότερους από 70.000 ανθρώπους.

Η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν ισπανικά εδάφη για αιώνες και προηγούνται της ίδρυσης του κράτους του Μαρόκου, το οποίο απέκτησε την ανεξαρτησία του το 1956, αφού αποτελούσε προτεκτοράτο της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Οι δύο «αυτόνομες πόλεις», όπως αποκαλούνται στην Ισπανία, είναι ένα περήφανο κράμα τεσσάρων πολιτισμών —χριστιανικού, μουσουλμανικού, ιουδαϊκού και ινδουιστικού— και ο πληθυσμός τους στηρίζει συντριπτικά την υπαγωγή στην Ισπανία, παρά τις μακροχρόνιες αξιώσεις κυριαρχίας του Μαρόκου.

Σήμερα, η Θέουτα και η Μελίγια είναι δύο «de facto νησιά», σημειώνει ο Χοσέ Μπαουτίστα.

Πριν από δεκαετίες η ροή ανθρώπων ήταν συνεχή, αλλά τη δεκαετία του 1990 η ελεύθερη μετακίνηση τερματίστηκε, καθώς η Ισπανία ξεκίνησε να κατασκευάζει το περίπλοκο σύμπλεγμα συνοριακών φρακτών. Ο Μπαουτίστα θεωρεί ότι οι δύο πόλεις λειτουργούν ως εργαστήρια παγκόσμιου ελέγχου της μετανάστευσης.

«Οι συνοριακοί φράχτες στη Θέουτα και τη Μελίγια είναι μια μεγάλη επιχείρηση για μια πολύ μικρή ομάδα εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες όχι μόνο κερδοσκοπούν από αυτούς τους δύο στρατιωτικοποιημένους συνοριακούς φράχτες, αλλά διεξάγουν επίσης τεχνολογικές δοκιμές και τεστ που στη συνέχεια εξάγουν σε άλλες χώρες», εξήγησε.

Ωστόσο, παρά την τεχνολογία, τα σύνορα είναι σχεδόν αδύνατο να προστατευθούν μόνο από την ισπανική πλευρά.

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκχωρούν τη συνοριακή τους κυριαρχία σε τρίτες χώρες ώστε να μπορούν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά και να καταστείλουν τις μεταναστευτικές ροές», εξηγεί ο Μπαουτίστα.

Έτσι, το Μαρόκο αποκτά ένα ισχυρό μέσο πίεσης που κάθε χώρα με γεωπολιτικές βλέψεις θα ζήλευε, την ώρα που διατηρεί ανοιχτές τις εδαφικές του διεκδικήσεις για τη Θέουτα, τη Μελίγια, τις Κανάριες Νήσους και την αμφισβητούμενη Δυτική Σαχάρα.

Γιατί η 30ή Ιουλίου ήταν διαφορετική

Η Σοράγια Άιμπαρ Λααφού, πολιτική επιστήμονας και δημοσιογράφος με έδρα την Καζαμπλάνκα, παρακολουθούσε την αυξημένη δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Μαρόκο από τέλη Ιουνίου.

Στο Facebook και το Discord, πολλοί νέοι Μαροκινοί που συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες της Γενιάς Z το 2025, συζητούσαν για μια μαζική διέλευση που ετοιμαζόταν στα σύνορα με τη Θέουτα. Στο Instagram, κοινοποιούνταν βίντεο με οδηγίες για το πώς να κολυμπήσει κανείς προς τα εκεί.

Όταν η Άιμπαρ αποφάσισε να μεταβεί στο Καστιγιέχο, την πόλη απέναντι από τη Θέουτα, διαπίστωσε ότι τα εισιτήρια των τρένων είχαν εξαντληθεί, καθώς χιλιάδες νέοι ταξίδευαν προς τα εκεί.

Τις ημέρες πριν από τις 30 Ιουλίου, οι διελεύσεις άρχισαν να αυξάνονται. Οι τοπικές αρχές στη Θέουτα το γνώριζαν και είχαν ειδοποιήσει την κεντρική ισπανική κυβέρνηση. Στην πλευρά του Μαρόκου, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου φάνηκαν αυτή τη φορά να απουσιάζουν.

Αυτή η σταδιακή αύξηση μετατράπηκε στο γεγονός που η Άιμπαρ θεωρεί ότι θα σηματοδοτήσει ένα «πριν» και ένα «μετά» στην ιστορία της Θέουτα. Για ώρες, χιλιάδες άνθρωποι περνούσαν χωρίς εμφανή εμπόδια, με τη ροή να συνεχίζεται μέχρι το επόμενο πρωί.

Στη συνέχεια, οι κυβερνήσεις Ισπανίας και Μαρόκου δήλωσαν ότι κινούνται συντονισμένα, αποδίδοντας την κατάσταση στη δράση των δικτύων διακίνησης, στην ευρεία παραπληροφόρηση μέσω των social media, αλλά και στη διαστρέβλωση μιας πρόσφατης απόφασης του Ισπανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που φτάνουν κολυμπώντας δεν μπορούν να απελαθούν άμεσα.

Ωστόσο, όταν η Άιμπαρ μίλησε με δεκάδες μετανάστες, κανείς δεν γνώριζε για την απόφαση του δικαστηρίου ή για εμπλοκή «μαφιών».

Η ίδια, λοιπόν, παρατήρησε κάτι διαφορετικό: «Υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων που ωθούν πολλούς από τους νέους που προσπάθησαν να περάσουν —ή που πέρασαν— από καθαρή ανάγκη. Ωστόσο, υπάρχει επίσης ένα τμήμα αυτής της ομάδας που θα σας το πει και οι ίδιοι: το έκαναν για την περιπέτεια, για να κατανοήσουν τη διαδικασία ή απλά για να συμμετάσχουν».

Μια «περιπέτεια», ωστόσο, που αποδείχθηκε θανατηφόρα.

Γιατί μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι συνέβη

Ο βετεράνος δημοσιογράφος Ιγνάθιο Θεμπρέρο, ειδικός στη γεωπολιτική, συνδέει την κρίση με μια άλλη υπόθεση.

Ο Θεμπρέρο είναι ένας από τους εκατοντάδες ανθρώπους των οποίων τα τηλέφωνα παραβιάστηκαν από το προηγμένο λογισμικό κατασκοπείας Pegasus της ισραηλινής εταιρείας NSO Group.

Στα μέσα Ιουλίου 2026, η εφημερίδα του Θεμπρέρο, El Confidencial, μαζί με τη Le Monde, τον Guardian και άλλα μέσα, δημοσίευσαν εκτενή έρευνα για τη χρήση του Pegasus από τις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το 2021, εν μέσω διπλωματικής κρίσης, οι μαροκινές αρχές φέρονται να χρησιμοποίησαν το λογισμικό για να στοχεύσουν τα τηλέφωνα των Ισπανών υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Άμυνας, του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, αλλά και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρει το NPR.

Ο Θεμπρέρο υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση της έρευνας εξόργισε το Μαρόκο.

«Το Μαρόκο προσέχει πάντα την εικόνα του στα μάτια της Δύσης — της Ευρώπης, των ΗΠΑ και τώρα του Ισραήλ, με το οποίο διατηρεί επίσης μια προνομιακή σχέση. Έτσι, για μια χώρα που επιδιώκει να προστατεύσει τη φήμη της, η ευρείας κλίμακας χρήση ενός λογισμικού κατασκοπείας όπως το Pegasus με την πάροδο των ετών είναι, κατά τη γνώμη μου, επιζήμια για την εικόνα της».

Σύμφωνα με τον Θεμπρέρο, η μαζική διέλευση της 30ής Ιουλίου επιτράπηκε από τις αρχές του Μαρόκου ως αντίποινα για τις αποκαλύψεις. Προσθέτει, ωστόσο, ότι τα πράγματα ενδέχεται να ξέφυγαν από τον έλεγχο.

«Πιστεύω ότι ο βασιλιάς του Μαρόκου ήταν οργισμένος από την κλίμακα της εισροής στη Θέουτα, η οποία είχε υπερβεί κατά πολύ τις προσδοκίες. Η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου και οι εικόνες που κυκλοφορούσαν παγκοσμίως απειλούσαν να βλάψουν την εικόνα του».

Ο Θεμπρέρο αποτελεί μεμονωμένη φωνή όσον αφορά την άμεση σύνδεση του Pegasus με τη μαζική διέλευση.

Ο Ρικάρντο Φαμπιάνι, Διευθυντής Προγράμματος Βόρειας Αφρικής στο International Crisis Group, σημειώνει ότι είναι αδύνατον να αποδοθεί η ευθύνη με βεβαιότητα σε έναν μόνο παράγοντα ή κράτος.

«Δεν μπορείς να αποδείξεις με βεβαιότητα την εμπλοκή κάποιου κράτους, υπάρχει πάντοτε το περιθώριο της εύλογης άρνησης» — εκτός αν πρόκειται για αντίπαλη δύναμη, κάτι που δεν ισχύει για το Μαρόκο, το οποίο αποτελεί επίσημο σύμμαχο της Ισπανίας.

Το τι πραγματικά συνέβη στη Θέουτα εκείνη την ημέρα ενδέχεται να μην αποκαλυφθεί ποτέ, σημειώνει το NPR, καθώς όσοι θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις ενδιαφέρονται πιθανότατα μόνο για ένα πράγμα: να γυρίσουν σελίδα.