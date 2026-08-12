Μαρόκο: «Φρούριο» τα σύνορα με Θέουτα και Μελίγια υπό τον φόβο νέας μαζικής εφόδου μεταναστών

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Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται Μαρόκο και Ισπανία, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική απόπειρα εισόδου μεταναστών στη Θέουτα το Σάββατο, λίγες εβδομάδες μετά την πρωτοφανή έφοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων προς τον ισπανικό θύλακα.

Οι μαροκινές Αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έχουν ενισχύσει δραστικά τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Θέουτα και τη Μελίγια, τις δύο ισπανικές αυτόνομες πόλεις στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, που αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο.

Την ίδια ώρα, η ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους σχεδιάζουν να επιχειρήσουν τη διέλευση: «Τα σύνορα με την Ισπανία δεν είναι ανοιχτά, ούτε πρόκειται να ανοίξουν».

Καλέσματα για νέα μαζική έφοδο το Σάββατο

Σε ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Μαρόκο διακινούνται μηνύματα που καλούν ανθρώπους να συγκεντρωθούν και να επιχειρήσουν μαζική διέλευση των συνόρων της Θέουτα το Σάββατο.

Η προέλευση των μηνυμάτων παραμένει άγνωστη, ενώ αντίστοιχα καλέσματα εμφανίζονται πλέον και για τη Μελίγια.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την αποτροπή οποιασδήποτε νέας «απόπειρας παράνομης διέλευσης», κάνοντας λόγο για «σύστημα συνεχούς επαγρύπνησης», ιδιαίτερα στις περιοχές κοντά στα περάσματα της Θέουτα και της Μελίγια.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν εκατοντάδες αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών στην πλευρά του Μαρόκου, μαζί με αύρες νερού και ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με το μαροκινό μέσο Hespress, στα σύνορα έχει μεταφερθεί επίσης εξοπλισμός για τη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

72.000 άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν τον Ιούλιο

Οι Αρχές φοβούνται επανάληψη των πρωτοφανών σκηνών που εκτυλίχθηκαν στα τέλη Ιουλίου.

Περίπου 72.000 μετανάστες επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, είτε κολυμπώντας είτε περνώντας πάνω από τον κυματοθραύστη των συνόρων, σε μια τεράστια μαζική κινητοποίηση που τροφοδοτήθηκε τόσο από την οικονομική ανέχεια όσο και από ψευδείς φήμες στο διαδίκτυο ότι τα σύνορα είχαν ανοίξει.

Σχεδόν όλοι επέστρεψαν έκτοτε στο Μαρόκο, όμως το ανθρώπινο κόστος ήταν βαρύ. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Η μαζική διέλευση προκάλεσε παράλληλα έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ισπανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συλλήψεις για υποκίνηση μέσω διαδικτύου

Οι μαροκινές Αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι έχουν συλλάβει ομάδα ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για υποκίνηση νέων μαζικών διελεύσεων.

Το υπουργείο Εσωτερικών δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες ούτε διευκρίνισε πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με Μαροκινό διπλωμάτη που είχε μιλήσει υπό καθεστώς ανωνυμίας, περισσότεροι από 20.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύσσονται καθημερινά κατά μήκος των συνόρων με τη Θέουτα, με το κόστος των επιχειρήσεων να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ισπανία: «Αυτό που συνέβη δεν μπορεί να ξανασυμβεί»

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, η οποία επισκέφθηκε τη Θέουτα, προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε νέας απόπειρας μαζικής εισόδου.

«Είναι ευθύνη όλων να αντιμετωπίσουμε εκείνους που κατευθύνουν αυτές τις κινήσεις, μεταξύ άλλων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε.

Η Ρόμπλες χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για το καθεστώς των δύο ισπανικών θυλάκων. «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Θέουτα ή της Μελίγια είναι επίθεση εναντίον της Ισπανίας στο σύνολό της», τόνισε. «Αυτό πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο: ό,τι συνέβη δεν μπορεί να ξανασυμβεί».

Αντίστοιχο μήνυμα εξέπεμψε μέσω των social media και η Guardia Civil, δημοσιεύοντας προειδοποίηση στα ισπανικά και τα γαλλικά προς όσους σκέφτονται να επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα, αναφέρει ο Associated Press.

«Τα σύνορα με την Ισπανία δεν είναι ανοιχτά, ούτε πρόκειται να ανοίξουν. Υπάρχουν νέα εμπόδια ανάσχεσης. Εάν τα περάσετε, θα επιστρέψετε πίσω. Μην αφήνετε να σας εξαπατούν», ανέφερε.