Θεσσαλονίκη: Έβρισαν, απείλησαν και χτύπησαν αστυνομικούς – Ένας τραυματίας και 5 συλλήψεις

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Πέντε άτομα, ηλικίας από 27 έως 42 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8/2026) στην περιοχή του Φοίνικα, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επεισόδιο κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για κατά περίπτωση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωση φυλακισμένου και διατάραξη κοινής ησυχίας.

Εξύβρισαν και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας μετέβησαν στην περιοχή ύστερα από καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς και για περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, τα πέντε άτομα φέρεται να τους εξύβρισαν και να τους απείλησαν, ενώ δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους και άσκησαν σωματική βία, επιχειρώντας παράλληλα να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν.

Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, ένας 40χρονος από τους συλληφθέντες φέρεται να βοήθησε άλλο άτομο να διαφύγει, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ προκλήθηκαν και μικρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα.

Είχε προηγηθεί επίθεση σε 60χρονο

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, λίγο νωρίτερα τα ίδια άτομα φέρεται να είχαν ασκήσει σωματική βία σε έναν 60χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε διαμαρτυρηθεί για την έντονη φασαρία που προκαλούσαν.

Στο σημείο του περιστατικού οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 15 κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και ένα ηχείο, έναν ενισχυτή και έναν μείκτη. Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ