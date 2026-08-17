Ηράκλειο: Γυπαετός «κάθισε» στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση – Μεγάλη κινητοποίηση για την απομάκρυνσή του

Μία επιχείρηση διάσωσης, διαφορετική από τις άλλες, πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής (16/8) οι πυροσβέστες στο Ηράκλειο ενώ οι επιβάτες της πτήσης για εξωτερικό θα την θυμούνται για πολύ καιρό.

Ένας γυπαετός είχε ανέβει στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση και δεν έλεγε με τίποτα να φύγει… Ο πιλότος βλέποντας το όρνεο να μη μετακινείται, ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου.

Οι υπεύθυνοι της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας, έσπευσαν στην πίστα του αεροδρομίου και με ειδική σκάλα επιχείρησαν να πλησιάσουν το όρνεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο πιλότος αναγκάστηκε να μετακινήσει τα φτερά του αεροσκάφους και με ένα μπουφάν και γάντια οι πυροσβέστες κατάφεραν να το πιάσουν και να το μεταφέρουν στα γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου.

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το όρνεο μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο όπου παραμένει υπό την επίβλεψη ειδικών. Ευτυχώς η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος τόσο για το όρνεο όσο και των επιβατών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, το όρνεο που ήταν σκεπασμένο με το μπουφάν δεν κούνησε από την αγκαλιά του Πυροσβέστη και ήταν πολύ ήρεμο.