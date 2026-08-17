Ηράκλειο: Γυπαετός «κάθισε» στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση – Μεγάλη κινητοποίηση για την απομάκρυνσή του

Οι Πυροσβέστες του αεροδρομίου Ηρακλείου πραγματοποίησαν μία ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης, απομακρύνοντας έναν γυπαετό από το φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση. Το όρνεο μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο υπό την επίβλεψη ειδικών, με την επιχείρηση να έχει αίσιο τέλος τόσο για το ίδιο όσο και για τους επιβάτες.

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Κοινωνία

Ηράκλειο Κρήτης/Γύπας
Πηγή: Patris
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης αντιμετώπισαν οι Πυροσβέστες του αεροδρομίου Ηρακλείου, καθώς ένας γυπαετός είχε ανέβει στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση.
  • Ο πιλότος ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στην πίστα του αεροδρομίου, επιχειρώντας να πλησιάσει το όρνεο με ειδική σκάλα.
  • Με ένα μπουφάν και γάντια, οι πυροσβέστες κατάφεραν να πιάσουν τον γυπαετό και να τον μεταφέρουν σε ασφαλή χώρο υπό την επίβλεψη ειδικών, με την επιχείρηση να έχει αίσιο τέλος.

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Μία επιχείρηση διάσωσης, διαφορετική από τις άλλες, πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής (16/8) οι πυροσβέστες στο Ηράκλειο ενώ οι επιβάτες της πτήσης για εξωτερικό θα την θυμούνται για πολύ καιρό.

Ένας γυπαετός είχε ανέβει στο φτερό αεροπλάνου που ήταν έτοιμο για απογείωση και δεν έλεγε με τίποτα να φύγει… Ο πιλότος βλέποντας το όρνεο να μη μετακινείται, ειδοποίησε τον πύργο ελέγχου.

Οι υπεύθυνοι της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας, έσπευσαν στην πίστα του αεροδρομίου και με ειδική σκάλα επιχείρησαν να πλησιάσουν το όρνεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, ο πιλότος αναγκάστηκε να μετακινήσει τα φτερά του αεροσκάφους και με ένα μπουφάν και γάντια οι πυροσβέστες κατάφεραν να το πιάσουν και να το μεταφέρουν στα γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου.

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το όρνεο μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο όπου παραμένει υπό την επίβλεψη ειδικών. Ευτυχώς η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος τόσο για το όρνεο όσο και των επιβατών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, το όρνεο που ήταν σκεπασμένο με το μπουφάν δεν κούνησε από την αγκαλιά του Πυροσβέστη και ήταν πολύ ήρεμο.

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