e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από σήμερα έως και την Παρασκευή

Συνολικά 61.105.430,38 ευρώ καταβάλλονται σε 68.370 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου. Οι πληρωμές αφορούν παροχές μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

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πληρωμές
Photo: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 61.105.430,38 ευρώ καταβάλλονται σε 68.370 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την Παρασκευή.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας) και 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ προχωρά σε καταβολές 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.200 μητέρες για άδεια μητρότητας και 15 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 61.105.430,38 ευρώ καταβάλλονται σε 68.370 δικαιούχους από σήμερα, 17 Αυγούστου έως τις 21 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Aπό τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.430,38 ευρώ σε 21.570 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, και έξοδα κηδείας).
  • Από σήμερα, 17 Αυγούστου έως τις 21 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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