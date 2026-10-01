e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και αύριο – Αναλυτικά οι πληρωμές

Συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ καταβάλλονται σε 1.745.73 δικαιούχους έως και αύριο, Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές περιλαμβάνουν εξωιδρυματικά επιδόματα, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

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πληρωμές
Photo: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ καταβάλλονται σε 1.745.73 δικαιούχους έως και αύριο, Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, μαζί με ποσά για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ καταβάλλονται σε 1.745.73 δικαιούχους έως και αύριο, Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • αύριο, 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • Έως αύριο 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 32.000.000 ευρώ σε 53.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 12.000.000 ευρώ σε 14.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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