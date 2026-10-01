e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και αύριο – Αναλυτικά οι πληρωμές

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Συνολικά 1.208.786.298,6 ευρώ καταβάλλονται σε 1.745.73 δικαιούχους έως και αύριο, Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

αύριο, 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

Έως αύριο 2 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: