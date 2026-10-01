Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (1/10) – Δεσπόζει ο αγώνας Ελλάδα-Ολλανδία για το Nations League και η μάχη του Ολυμπιακού στη Μπολόνια

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Το ματς Ελλάδα – Ολλανδία για το Nations League και το παιχνίδι Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός για τη EuroLeague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00: Magenta Sport 6 | ATP 500 Πεκίνο

10:00: Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο

10:00: Magenta Sport 6 | ATP 500 Πεκίνο

12:00: Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο

15:30: Magenta Sport 6 | ATP 500 Πεκίνο

16:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Διομήδης Άργους – ΑΕΚ (Handball Premier)

18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Λετονία (Προκριματικά Euro Κ21)

19:00: Novasports Start | Αζερμπαϊτζάν – Λιχτενστάιν (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 4HD | Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)

1:00: Novasports 5HD | Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (EuroLeague)

21:30: Novasports Prime | Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)

21:45: Novasports Premier League | Ουαλία – Νορβηγία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 2 | Μάλτα – Γιβραλτάρ (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 1 | Ιρλανδία – Αυστρία (UEFA Nations League)

21:45: ALPHA, Novasports Start | Ελλάδα – Ολλανδία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 6HD | Ισραήλ – Κόσοβο (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 4HD | Παρί – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)

21:45: Novasports 3HD | Γερμανία – Σερβία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 2HD | Δανία – Πορτογαλία (UEFA Nations League)

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