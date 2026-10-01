Καραμπόλα 6 οχημάτων στον Κηφισό: Στο… κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά – Όλοι οι δρόμοι με αυξημένη κίνηση

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Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην κάθοδο του Κηφισού από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού, λόγω καραμπόλας 6 οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών.

Αυξημένη είναι όμως η κίνηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών- Κορίνθου, στην Αλεξάνδρας και την Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην άνοδο της Συγγρού, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, τη Φιλελλήνων, τη Λεωφόρο Ποσειδώνος αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.