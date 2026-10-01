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Σπείρα άρπαζε αλυσίδες από ηλικιωμένες σε Μαρούσι και Κηφισιά – Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση σε 60χρονη

Οπτικό υλικό έδειξε τη σκληρότητα, με την οποία δρούσε εγκληματική ομάδα στα βόρεια προάστια, με λεία χρυσές αλυσίδες, καθώς βίντεο-ντοκουμέντο του ΕΡΤnews, κατέγραψε άγρια επίθεση δύο νεαρών, σε 60χρονη στην Κηφισιά. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, 17 και 19 ετών, από την ομάδα ΔΙΑΣ, ενώ αναζητείται ένας ακόμη συνεργός τους. Η συμμορία στόχευε ηλικιωμένες γυναίκες σε Μαρούσι και Κηφισιά, τις οποίες έριχναν στο έδαφος, για να τους αφαιρέσουν κοσμήματα.

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Μαρούσι/βίντεο ντοκουμέντο/επίθεση
Πηγή: Ert News
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ την άγρια επίθεση δύο νεαρών σε βάρος μίας 60χρονης γυναίκας στην Κηφισιά, στην προσπάθειά τους, να της αρπάξουν την αλυσίδα.
  • Οι δράστες έριξαν με βία την 60χρονη στο οδόστρωμα, προσπαθώντας να της αρπάξουν την αλυσίδα από τον λαιμό, χωρίς όμως να τα καταφέρουν και τράπηκαν σε φυγή.
  • Έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί 17 και 19 ετών, μέλη συμμορίας που παρακολουθούσε και εντόπιζε ηλικιωμένες γυναίκες, σε Μαρούσι και Κηφισιά. Τις έριχναν στο έδαφος για να τους αφαιρέσουν τις χρυσές αλυσίδες.

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Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο, που καταγράφει τη σκληρότητα με την οποία δρούσε εγκληματική ομάδα, στα βόρεια προάστια. Το βίντεο-ντοκουμέντο του ΕΡΤnews, αποτυπώνει καρέ-καρέ τη στιγμή της άγριας επίθεσης δύο ατόμων σε βάρος μίας 60χρονης στην Κηφισιά.

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο δράστες να πλησιάζουν πεζή, την ανυπεράσπιστη γυναίκα και να την ρίχνουν με βία στο οδόστρωμα, προσπαθώντας να της αρπάξουν την αλυσίδα από τον λαιμό.

Παρά τις κραυγές, τις εκκλήσεις και την προσπάθεια της 60χρονης να αντιδράσει, οι δράστες επέμεναν, αρπάζοντάς την από τον λαιμό, χωρίς όμως να καταφέρουν τελικά να αποσπάσουν το κόσμημα, με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, ένας διερχόμενος οδηγός και μία κάτοικος της περιοχής. έσπευσαν να βοηθήσουν το θύμα, το οποίο τους περιέγραψε έντρομο τις στιγμές τρόμου που βίωσε.

Η σύλληψη από την ομάδα ΔΙΑΣ και ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, δύο αλλοδαποί ηλικίας, 17  και 19 ετών αντίστοιχα, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη έναν συνεργό τους. Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν το βράδυ της προηγούμενης Τετάρτης (21/9/2026) στο κέντρο της Κηφισιάς και όταν κλήθηκαν για έλεγχο, δεν συμμορφώθηκαν, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν και να οδηγηθούν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχαν συγκροτήσει συμμορία, η οποία τους τελευταίους μήνες, παρακολουθούσε και εντόπιζε κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες, σε Μαρούσι και Κηφισιά, τις έριχναν στο έδαφος για να τους αφαιρέσουν τις χρυσές αλυσίδες, και μετά απομακρύνονταν τρέχοντας από το σημείο.

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