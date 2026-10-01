Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη: Αυτοκίνητα καλύφθηκαν από λασπόνερα στη Σητεία, ξεχείλισε ποτάμι στα Ζωνιανά – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτόγνωρα και έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Κρήτη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη Σητεία, όπου αυτοκίνητα καλύφθηκαν από νερό, και στον Μυλοπόταμο, με τα Ζωνιανά, να βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο. Ο ποταμός στα Ζωνιανά ξεχείλισε, πλημμυρίζοντας σπίτια, ενώ η Πολιτική Προστασία εξέδωσε προειδοποιητικό μήνυμα 112, για αποφυγή μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου.

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κακοκαιρία- Κρήτη- Σητεία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωτόγνωρα φαινόμενα σημειώθηκαν στην Κρήτη, με συγκλονιστικές εικόνες από τη Σητεία (Παλαίκαστρο), όπου μεγάλες ποσότητες νερού, κάλυψαν αυτοκίνητα, σε χώρο στάθμευσης της πόλης.
  • Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στον Μυλοπόταμο, με τα Ζωνιανά, να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, καθώς ο ποταμός ξεχείλισε και πλημμύρισαν σπίτια.
  • Νωρίς σήμερα (1/10/2026) το πρωί, εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η κακοκαιρία δείχνει τα… δόντια της  στην Κρήτη. Το νησί βρίσκεται σε “Red Code” σήμερα, Πέμπτη (1/10) σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης που επικαιροποίησε η ΕΜΥ, με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να χτυπούν πολλές περιοχές.

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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες, που καταγράφηκαν στην Σητεία και συγκεκριμένα στο Παλαίκαστρο, όπου μεγάλες ποσότητες νερού, έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων.

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Στο «μάτι» της κακοκαιρίας ο Μυλοπόταμος και τα Ζωνιανά

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στον Μυλοπόταμο, με τα Ζωνιανά να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, λίγη ώρα έπειτα από το προειδοποιητικό μήνυμα του 112, για αποφυγή μετακινήσεων στην περιοχή.

Σε βίντεο από τα Ζωνιανά, φαίνεται ότι ο ποταμός στην περιοχή ξεχείλισε από τον μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα, να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό.  Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μεγάλη συσσώρευση υδάτων, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίς σήμερα (1/10/2026) το πρωί, στις 06:40, εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο η Πολιτική Προστασία, καλούσε κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

 

 

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