Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη: Αυτοκίνητα καλύφθηκαν από λασπόνερα στη Σητεία, ξεχείλισε ποτάμι στα Ζωνιανά – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

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Η κακοκαιρία δείχνει τα… δόντια της στην Κρήτη. Το νησί βρίσκεται σε “Red Code” σήμερα, Πέμπτη (1/10) σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης που επικαιροποίησε η ΕΜΥ, με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να χτυπούν πολλές περιοχές. Κρήτη: Κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες, που καταγράφηκαν στην Σητεία και συγκεκριμένα στο Παλαίκαστρο, όπου μεγάλες ποσότητες νερού, έχουν καλύψει αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης της πόλης, αποτυπώνοντας το μέγεθος των επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων.

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας ο Μυλοπόταμος και τα Ζωνιανά

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στον Μυλοπόταμο, με τα Ζωνιανά να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, λίγη ώρα έπειτα από το προειδοποιητικό μήνυμα του 112, για αποφυγή μετακινήσεων στην περιοχή.

Σε βίντεο από τα Ζωνιανά, φαίνεται ότι ο ποταμός στην περιοχή ξεχείλισε από τον μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα, να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει μεγάλη συσσώρευση υδάτων, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς σήμερα (1/10/2026) το πρωί, στις 06:40, εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο η Πολιτική Προστασία, καλούσε κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.