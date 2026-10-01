Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος χειριστής κλαρκ – Τον καταπλάκωσε μεταλλικός σωλήνας βάρους ενός τόνου

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:45, όταν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, ένας μεταλλικός σωλήνας, βάρους περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω στον 52χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής μηχανήματος φόρτωσης – εκφόρτωσης (κλαρκ).

Βαριά τραυματισμένος, ο χειριστής διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.