Θεσσαλονίκη: Νεκρός 52χρονος χειριστής κλαρκ – Τον καταπλάκωσε μεταλλικός σωλήνας βάρους ενός τόνου

Χθες (30/9/3036) το μεσημέρι, ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα, που σημειώθηκε σε εργοτάξιο, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ένας μεταλλικός σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω στον χειριστή μηχανήματος φόρτωσης-εκφόρτωσης, ο οποίος παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, κατέληξε. Οι αρμόδιες Αρχές, διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Χειριστής κλαρκ/φωτό αρχείου
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες (30/9/2026) το μεσημέρι, σε εργοτάξιο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος.
  • Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, ένας μεταλλικός σωλήνας, βάρους περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω στον 52χρονο χειριστή μηχανήματος φόρτωσης – εκφόρτωσης.
  • Ο βαριά τραυματισμένος άνδρας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε, την Τετάρτη (30/9/2026) το μεσημέρι, σε εργοτάξιο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όπου, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τη ζωή του ένας 52χρονος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:45, όταν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, ένας μεταλλικός σωλήνας, βάρους περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω στον 52χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής μηχανήματος φόρτωσης – εκφόρτωσης (κλαρκ).

Βαριά τραυματισμένος, ο χειριστής διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Η έρευνα των αρμόδιων Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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