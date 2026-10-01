Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη: Νέα 112 στο Λασίθι και στο Ηράκλειο – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» – Απεγκλωβίστηκε ζευγάρι από όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κρήτη με την ισχυρή βροχόπτωση να συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται φαινόμενα στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου.

Τόσο στο Ηράκλειο, όσο και στο Λασίθι, η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, σε κάποιες περιπτώσεις, έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου.

Γι αυτό το λόγο:

Στις 10:02, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Η ενεργοποίηση του μηνύματος 112 στο Λασίθι αφορά στις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών (λόγω των έργων του ΒΟΑΚ) όπως ανακοίνωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα. Η αποστολή του μηνύματος 112 έχει ως πρωταρχικό σκοπό την άμεση προειδοποίηση των πολιτών, ώστε να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος απευθύνουν σαφή σύσταση προς όλους τους οδηγούς να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Μήνυμα 112 στο Ηράκλειο για την περιοχή Μίνωα Πεδιάδας

Στις 09:34, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας» η οδηγία των Αρχών.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Μίνωα_Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου περιορίστε τις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Στο μεταξύ σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει η έντονη κακοκαιρία στον ορεινό Μυλοπόταμο, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Η κατάσταση στις ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν γέφυρα – Ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή του Δισκουρίου στα Λιβάδια, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν τα νερά και να παρασύρουν γέφυρα, προκαλώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Η ορμή των υδάτων παρέσυρε και ένα όχημα, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι, και χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Mάλιστα, όπως μετέφερε στο CRETA24, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γ. Κλάδος:

«Υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι που κινείτο στην περιοχή να πέσει στην κοίτη του ποταμού.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ»

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι δύο άνδρες απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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Ήχησε το 112 στα Ζωνιανά, Λιβάδια και ορεινό Μυλοπόταμο

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη νωρίς το πρωί της Πέμπτης στους κατοίκους περιοχών του Μυλοποτάμου.

Ειδικότερα, στις 06:40 το πρωί στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή και συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Σε ετοιμότητα ο δήμος Μυλοποτάμου

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος Κλάδος, οι Αντιδήμαρχοι με αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου βρίσκονται στην περιοχή, για την επιτόπια εκτίμηση των προβλημάτων, τον συντονισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων και την υποστήριξη των κατοίκων.

Μηχανήματα του Δήμου, καθώς και ιδιωτικά μηχανήματα που έχουν κινητοποιηθεί για την ενίσχυση του δημοτικού μηχανισμού, βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται όπου οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποκατάσταση της ασφαλούς πρόσβασης.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου απευθύνει επείγουσα έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να μην μετακινούνται κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, ιδιαίτερα στον ορεινό όγκο, και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν τη διέλευση από ρέματα, χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζοί είτε με όχημα. Απαιτείται επίσης απομάκρυνση από σημεία όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, υποχωρήσεις του οδοστρώματος ή πτώσεις βράχων, καθώς ενδέχεται να εκδηλωθούν νέα περιστατικά.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζημιά στο οδικό δίκτυο ή άλλο επικίνδυνο συμβάν, παρακαλούνται οι πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναφέροντας το χωριό και την ακριβή τοποθεσία. Η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των μηχανημάτων πρέπει να παραμένει ελεύθερη.

Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη λόγω κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το goodnet.gr, ήδη από χθες, το Πυροσβεστικό Σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενόψει των έντονων φαινομένων. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος του Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός.

Συγκεκριμένα, στην Κρήτη μετακινήθηκαν Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα του ΜΕΤΠΕ με αντλητικά συγκροτήματα.

Η ενίσχυση των δυνάμεων έχει ως στόχο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε περίπτωση πλημμυρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις χθεσινές προγνώσεις, αναμένονταν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα έφταναν τα εννέα μποφόρ.

Παράλληλα, ιδιαίτερα πιθανό ήταν να σημειωθούν πάνω από 300 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε Χανιά και Ρέθυμνο, με την κα Ζιακοπούλου να επισημαίνει ότι πρόκειται για ποσότητα νερού που κανονικά πέφτει σε διάστημα ενός εξαμήνου και αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε μόλις τέσσερις με πέντε ημέρες.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων.

Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, και ιδίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, όλα τα σχολεία στην Π.Ε. Χανίων θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.

Συνιστάται σε όλους τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον απο την Περιφερειακη Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω του δελτιίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικης Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βασει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν απο τον Ν. 3852/2010), άρθρο 186, παρ. ΙΙ, τομέας Η , καθώς και τον Ν. 4662/2020, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α’ θαθμίας ( νηπιαγωγεια, δημοτικά) και Β’ β’αθιας Εκπαιδευσης σε όλο το Νομό Ρεθύμνης