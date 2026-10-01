Αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο της «κλινικής του τρόμου» στη Θεσσαλονίκη – Αγωνία για τους 46 ασθενείς

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το κλείσιμο ιδιωτικής «κλινικής του τρόμου» στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που 46 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της και οι οικογένειές τους αναζητούν απαντήσεις για το πού και πώς θα συνεχιστεί η φροντίδα τους.

Η διαδικασία για τη σφράγιση προβλέπει χρονικό περιθώριο 15 ημερών για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών σε άλλες δομές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας, μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία της κλινικής και τις καταγγελίες συγγενών ασθενών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας, τις οικονομικές χρεώσεις, τη χορήγηση θεραπειών και τον τρόπο με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί προηγούμενοι έλεγχοι στην κλινική.

Αγωνία για τους 46 ασθενείς

Για τους 46 ασθενείς, ωστόσο, το ζήτημα είναι άμεσο: η μετακίνησή τους θα πρέπει να γίνει οργανωμένα και με τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια της ιατρικής και νοσηλευτικής τους φροντίδας.

Οι συγγενείς ζητούν να ενημερωθούν για το πού θα μεταφερθούν οι ασθενείς και με ποιον τρόπο θα συνεχιστούν οι θεραπείες και η νοσηλεία τους. Η διαδικασία πρέπει να λάβει υπόψη την κατάσταση υγείας κάθε ασθενούς, ιδιαίτερα όσων χρειάζονται εξειδικευμένη ογκολογική ή άλλη ιατρική φροντίδα.

Οι μαρτυρίες των συγγενών

Σοβαρές καταγγελίες έχουν διατυπώσει συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική, περιγράφοντας συνθήκες που, όπως υποστηρίζουν, δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές μαρτυρίες δόθηκε στο ΕΡΤnews από στενό συγγενή γυναίκας που νοσηλεύτηκε στην κλινική. Όπως ανέφερε, η γυναίκα μπήκε στη δομή ζυγίζοντας 72 κιλά και, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, έξι μήνες αργότερα η οικογένεια την παρέλαβε με βάρος μόλις 27 κιλά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η γυναίκα δεν λάμβανε επαρκή τροφή και νερό, ενώ έκανε λόγο και για προβλήματα στη χορήγηση της απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του στο ΕΡΤnews, η ασθενής παρέμεινε για μεγάλο διάστημα απομονωμένη και δεν είχε επαφή με τα μέλη της οικογένειάς της.

Μια δεύτερη οικογένεια μίλησε για την εμπειρία ηλικιωμένης γυναίκας που νοσηλεύτηκε στην κλινική. Ο γιος της υποστήριξε ότι, μετά από περίπου 20 ημέρες νοσηλείας, η μητέρα του μεταφέρθηκε εκ νέου στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με όσα του είπαν οι γιατροί, αντιμετώπιζε αφυδάτωση.

«Μας είπαν ότι η διάγνωση που έχουν βγάλει, είναι ότι έχει αφυδάτωση», ανέφερε στο ΕΡΤnews. Η 90χρονη κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η οικογένεια είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, αλλά τελικά δεν προχώρησε σε δικαστική ενέργεια.

Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες αποτελούν καταγγελίες συγγενών και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν συνιστούν από μόνες τους δικαστικά διαπιστωμένα περιστατικά.

Η κ. Ιωαννίδου ανέφερε ακόμη ότι της ζητήθηκε να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο που δεν γνώριζε, ώστε να παραλάβει φάρμακα στο όνομά της, τα οποία, όπως υποστήριξε, κανονικά παρέχονται δωρεάν από το κράτος.

Τι διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Πέρα από τις μαρτυρίες, σημαντικό μέρος της υπόθεσης αφορά τα ευρήματα των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Σύμφωνα με την Αρχή, στην κλινική είχε τεθεί σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, χωρίς αυτό να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της.

Στον χώρο υπήρχαν οι υποδομές για την παρασκευή και χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, ενώ το τμήμα λειτουργούσε με έναν πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα. Η ΕΑΔ αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος γιατρός συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς του και στη συνέχεια προχωρούσε στη χορήγησή τους στο μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ζητήματα σχετικά με το προσωπικό. Η κλινική, σύμφωνα με τα ευρήματα της ΕΑΔ, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτών και δεν διέθετε προσωπικό σε ορισμένες απαιτούμενες ειδικότητες.

Χημειοθεραπείες σε ασθενείς χωρίς διάγνωση κακοήθειας

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το εύρημα που αφορά δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού.

Στην έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφέρεται ότι ασθενείς εισάγονταν στην κλινική για ολιγοήμερη νοσηλεία με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγούνταν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Η ΕΑΔ αναφέρει ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ενδείξεις πιθανής υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κ Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όσο και οι προηγούμενοι έλεγχοι στην κλινική. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται καιλινικής.

Το συγκεκριμένο σκέλος βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της εισαγγελικής έρευνας.

Εισαγγελική έρευνα και έλεγχος των ελεγκτών

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στη λειτουργία της κλινικής. Η Δικαιοσύνη εξετάζει και τον τρόπο με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι προηγούμενοι έλεγχοι.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης έχει παραγγείλει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όσο και οι προηγούμενοι έλεγχοι στην κλινική. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο εισαγγελέας ζητά εξηγήσεις από μέλη της επιτροπής για το γεγονός ότι στον έλεγχο του 2025 δεν καταγράφηκε η ύπαρξη του πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης ελέγχονται ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής και ο ιδιώτης πνευμονολόγος που είχε την ευθύνη του ογκολογικού τμήματος.

Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε από το 2022

Ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται είναι η χρονική διάρκεια λειτουργίας της μονάδας.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΑΔ, ο ιδιώτης πνευμονολόγος συνταγογραφούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022 και αυτά στη συνέχεια χορηγούνταν στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής, το οποίο δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας. Η προετοιμασία των φαρμάκων γινόταν από το προσωπικό της κλινικής.

Οι ελεγκτές έκριναν, σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιοποιήθηκαν, ότι ο συγκεκριμένος γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του τμήματος, καθώς παρείχε υπηρεσίες σε χώρο που δεν ήταν αδειοδοτημένος και δεν υπήρχε έγγραφη σύμβαση συνεργασίας με την κλινική.