Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές – Τι αλλάζει λόγω της 28ης Οκτωβρίου

Νωρίτερα, από το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να καταληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 στους δικαιούχους λόγω του ότι μεσολαβεί η αργία της 28ης Οκτωβρίου.
Ειδικότερα:
Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 εκτιμάται πως θα πληρώσουν τις συντάξεις:
Τα ταμεία ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΕΤΑΑ. Ακόμη την ίδια ημέρα αναμένεται να πληρωθούν όλοι οι νέοι μισθωτοί και μη που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.
Η πίστωση των χρημάτων θα γίνει την προηγούμενη εργάσιμη, δηλαδή την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026 φαίνεται πως θα καταβληθούν οι συντάξεις από τα ταμεία:
- του ΙΚΑ
- του Δημοσίου
- του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
- ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- ΕΤΑΤ
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ
- ΤΣΠ-ΗΣΑΠ
- ΔΕΗ
- ΟΤΕ.
Ωστόσο, τα ποσά των συντάξεων θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους: Ποιοι πληρώνονται στις 30 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ
Αξίζει να σημειωθεί πως, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) από τον e-ΕΦΚΑ, κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μετά, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Φορέα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων, η οποία διενεργείται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 Υπουργική Απόφαση.
Στους δικαιούχους που έχουν οφειλές προς τον e‑ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των οφειλών τους, ρυθμισμένων ή μη, με το αρχικό προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
Η πίστωση των ποσών θα γίνει αυτοματοποιημένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.