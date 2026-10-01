Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές – Τι αλλάζει λόγω της 28ης Οκτωβρίου

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Νωρίτερα, από το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να καταληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου 2026 στους δικαιούχους λόγω του ότι μεσολαβεί η αργία της 28ης Οκτωβρίου.

Ειδικότερα:

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 εκτιμάται πως θα πληρώσουν τις συντάξεις:

Τα ταμεία ΟΑΕΕ ΟΓΑ ΕΤΑΑ. Ακόμη την ίδια ημέρα αναμένεται να πληρωθούν όλοι οι νέοι μισθωτοί και μη που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και μετά, με βάση τον Νόμο 4387/2016.

Η πίστωση των χρημάτων θα γίνει την προηγούμενη εργάσιμη, δηλαδή την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026 φαίνεται πως θα καταβληθούν οι συντάξεις από τα ταμεία:

του ΙΚΑ

του Δημοσίου

του ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

ΔΕΗ

ΟΤΕ.

Ωστόσο, τα ποσά των συντάξεων θα πιστωθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους: Ποιοι πληρώνονται στις 30 Οκτωβρίου από τον e-ΕΦΚΑ

Αξίζει να σημειωθεί πως, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες) από τον e-ΕΦΚΑ, κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μετά, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Φορέα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων, η οποία διενεργείται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 Υπουργική Απόφαση.

Στους δικαιούχους που έχουν οφειλές προς τον e‑ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των οφειλών τους, ρυθμισμένων ή μη, με το αρχικό προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Η πίστωση των ποσών θα γίνει αυτοματοποιημένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.