Reuters: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Γαλλία και Γερμανία – «Αποδεσμεύστε τα αποθέματα ντίζελ ή επιβάλλουμε απαγόρευση εξαγωγών»

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Σε μια κίνηση που απειλεί να πυροδοτήσει νέο γύρο εντάσεων στις διατλαντικές σχέσεις, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στη Γερμανία και τη Γαλλία να προχωρήσουν στην αποδέσμευση των στρατηγικών εκτάκτων αποθεμάτων ντίζελ που διαθέτουν, προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Ουάσινγκτον προειδοποιεί με την επιβολή ενδεχόμενης απαγόρευσης στις αμερικανικές εξαγωγές ντίζελ προς την Ευρώπη.

Όπως αποκαλύπτουν στο Reuters τρεις πηγές με άμεση γνώση των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων, η αμερικανική πλευρά ασκεί πιέσεις στα δύο ηγετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλιμάκωση

Η προειδοποίηση αυτή σηματοδοτεί μια κατακόρυφη κλιμάκωση της πίεσης προς την Ευρώπη, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με προγενέστερο δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένη με τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ θεωρούν ότι το Παρίσι και το Βερολίνο δεν υλοποίησαν πλήρως τις προηγούμενες δεσμεύσεις τους για την αποδέσμευση εκτάκτων αποθεμάτων πετρελαίου και πετρελαιοειδών.

«Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουμε πολλαπλούς δρόμους για την ενίσχυση της προσφοράς διυλισμένων προϊόντων και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές», δήλωσε στο Reuters μία από τις πηγές, Αμερικανός αξιωματούχος.

Δεύτερη πηγή, με έδρα σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η Ευρώπη έχει καταστεί ολοένα και πιο εξαρτημένη από τα αμερικανικά καύσιμα μετά την απαγόρευση των εισαγωγών από τη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, αλλά και μετά τις διαταραχές που προκάλεσε στις αλυσίδες εφοδιασμού της Μέσης Ανατολής ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.