Βίντεο: Συγκράτησαν τον Σπάικ Λι να μην επιτεθεί σε οπαδό έπειτα από σχόλιο για την Παλαιστίνη – «Γιατί ήρθες σε μένα;»

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Ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τον γνωστό σκηνοθέτη Σπάικ Λι να συγκρατείται από το προσωπικό ασφαλείας στο Yankee Stadium, ύστερα από φερόμενο επεισόδιο με οπαδό που περιελάμβανε προκλητικά σχόλια για την Παλαιστίνη.

Το επεισόδιο στην αίθουσα VIP

Το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, ο θρυλικός δημιουργός βρισκόταν στο γήπεδο της Νέας Υόρκης για να δειπνήσει πριν από αγώνα πλέι οφ στο μπέιζμπολ, όπως συνηθίζει να κάνει εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο, αυτή τη φορά η έξοδός του πήρε απρόσμενη τροπή, καθώς χρειάστηκε η παρέμβαση των υπευθύνων στην αίθουσα VIP «Legends Suite».

Στο οπτικό υλικό που έγινε viral, ο Λι φαίνεται να απομακρύνεται από έναν οπαδό που τον βιντεοσκοπούσε την ώρα που έτρωγε, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των New York Yankees με τους Boston Red Sox για το Game 2 της σειράς.

«Γιατί ήρθες σε μένα;», ακούγεται να φωνάζει οργισμένος ο Σπάικ Λι προς τον υπαίτιο του επεισοδίου, φορώντας τα κόκκινα ρούχα των Yankees.

Η πρόκληση και η κλιμάκωση

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Fox Sports, Άντι Σλέιτερ, αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν σε κοντινά τραπέζια ανέφεραν ότι ο οπαδός κατέγραφε τον σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια του γεύματός του και τον ρώτησε πώς αισθάνεται για την Παλαιστίνη.

Η κατάσταση, ωστόσο, κλιμακώθηκε γρήγορα.

Άτομο που τον πλησίασε με πρόσχημα μια selfie φέρεται να ζήτησε από τον Λι να πει «Γ@μ@εται η Παλαιστίνη».

Τότε, ο σκηνοθέτης σηκώθηκε έκδηλα οργισμένος από τη θέση του και ξεκίνησε να αναζητά το προσωπικό ασφαλείας.

Στο ίδιο βίντεο, ένας άνδρας με μπλε καρό σακάκι διακρίνεται να υποδεικνύει κάποιον σε γειτονικό τραπέζι, λέγοντάς του αυστηρά: «Πρέπει να φύγεις. Πρέπει να φύγεις».

Η παρουσία του σκηνοθέτη στο γήπεδο

Όπως αποκαλύπτει η New York Post, ο Σπάικ Λι είχε φτάσει στον χώρο γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης και αρχικά ήταν ευδιάθετος, φωτογραφιζόταν με όποιον του το ζητούσε και κρατούσε ελεύθερες θέσεις στο τραπέζι του σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να καθίσει μαζί του.

Ο σκηνοθέτης είχε δώσει το «παρών» στο γήπεδο και το προηγούμενο βράδυ, παρακολουθώντας τη νίκη των Yankees με 9-0 επί της Βοστόνης στον πρώτο αγώνα, καθισμένος πίσω από τον πάγκο της ομάδας μαζί με την κόρη του, Σάτσελ.

Η θέση του Σπάικ Λι για την Παλαιστίνη

Ο Σπάικ Λι τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των Παλαιστινίων, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, ενώ παράλληλα ο ίδιος έχει διευκρινίσει ρητά ότι η στάση του αυτή δεν ενέχει καμία εχθρότητα προς τον εβραϊκό λαό ούτε συνιστά υποστήριξη στη βία.

Στο All-Star Weekend του NBA το 2026, ο γνωστός σκηνοθέτης έκανε εμφανή τη στήριξή του, φορώντας ρούχα εμπνευσμένα από την παλαιστινιακή καφίγια και κρατώντας μια τσάντα με σημαίες της Παλαιστίνης.

At the NBA All-Star Game, Spike Lee appeared wearing the Palestinian flag, sending a clear message of solidarity and showing how the Palestinian cause continues to echo. pic.twitter.com/EgXMXxwyOY — Quds News Network (@QudsNen) February 15, 2026



Εξηγώντας την ενδυματολογική του επιλογή, ο Λι σημείωσε ότι συμβόλιζε την «ανησυχία του για τα παιδιά και τους πολίτες της Παλαιστίνης», καθώς και την πίστη του στην «ανθρώπινη αξιοπρέπεια για ολόκληρη την ανθρωπότητα».

American filmmaker Spike Lee appeared during the NBA

All-Star Weekend wearing Palestine-inspired clothing and accessories inside the Intuit Dome in Inglewood, California, in a moment that drew wide attention across social media. pic.twitter.com/d5IKWP1MNu — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 16, 2026



Παράλληλα, πρόσθεσε πως η κίνησή του δεν είχε στόχο να εκφράσει εχθρότητα προς τους Εβραίους, ούτε να υποστηρίξει τη βία ή να σχολιάσει τη συμμετοχή του Ισραηλινού παίκτη του NBA, Ντένι Αβντίγια.