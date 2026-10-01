Αρχίζει η διαδικασία για την εκλογή των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου για Τριαντόπουλο – Η επιστολή Κακλαμάνη στον Φλωρίδη

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Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης όρισε την εκκίνηση της διαδικασίας για τη συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου, μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, στέλνοντας σχετική επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη.

Ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε τη Διάσκεψη ότι ήδη απέστειλε στο υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία η οποία βρίσκεται στη Βουλή μαζί με επιστολή προς τον Γιώργο Φλωρίδη.

Με αυτή του ζητεί να κοινοποιήσει στη Βουλή τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ειδικού δικαστηρίου προκειμένου η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κακλαμάνης εκτίμησε ότι εντός του Οκτωβρίου η σχετική διαδικασία θα έχει περατωθεί.