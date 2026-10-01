Μαζωνάκης: Ο ανακριτής περιμένει να «μιλήσουν» τα κινητά – Δύο «ξένοι»… στην ίδια υπόθεση οι προφυλακισμένοι γιατροί

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Στα κινητά τηλέφωνα στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της ανάκρισης για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ανακριτή να περιμένει τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να φωτιστούν οι κρίσιμες ώρες πριν και μετά το περιστατικό στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η άρση του απορρήτου αφορά σε έξι συσκευές και καλύπτει το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Πρόκειται για το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τον νόμο.

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί τα κινητά των δύο προφυλακισμένων γιατρών, του Γιώργου Μαζωνάκη, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας που εργάζονταν στο ιατρείο. Παράλληλα, εξετάζονται ένας σκληρός δίσκος και ένα USB, ενώ αναμένεται να υποβληθούν αιτήματα για την άρση του απορρήτου και άλλων τηλεφώνων προσώπων που θεωρείται ότι συνδέονται με την υπόθεση.

Το ενδιαφέρον των Αρχών επικεντρώνεται στο ποιοι επικοινώνησαν μεταξύ τους, πότε έγιναν οι κλήσεις και τα μηνύματα και κυρίως, τι συνέβη στο κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, αλλά και αμέσως μετά.

«Θα αποδειχθεί ποιοι ακριβώς είχαν επικοινωνίες με ποιους, πότε και είναι κρίσιμο το χρονικό διάστημα το οποίο θα αποκαλυφθεί», δηλώνει ο Νίκος Αλεξανδρής, νέος συνήγορος της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Η υπεράσπιση της 56χρονης έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα ζητήσει να ελεγχθούν και άλλα τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, και εκείνο του υπνοθεραπευτή. Στόχος είναι, όπως υποστηρίζει, να αποτυπωθεί το σύνολο των επικοινωνιών και να διαπιστωθεί ποιοι είχαν γνώση των γεγονότων και σε ποιο χρόνο.

Παράλληλα, αναμένονται νέες καταθέσεις μαρτύρων, ενώ δεν αποκλείεται να επεκταθεί η άρση του απορρήτου και σε άλλα πρόσωπα.

Δύο «ξένοι»… στην ίδια υπόθεση οι προφυλακισμένοι γιατροί

Την ίδια ώρα, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί εμφανίζονται ως «δύο ξένοι» στην ίδια υπόθεση, καθώς ακολουθούν πλέον διαφορετική υπερασπιστική γραμμή.

Ο 58χρονος γιατρός επιχειρεί να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη θεραπεία που ακολουθούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μόλις χρειάστηκε να προσφέρει επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Η 56χρονη, από την πλευρά της, επιμένει ότι η δική της απολογία στον ανακριτή αποτυπώνει την πραγματικότητα και απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή.

Οι δύο υπερασπιστικές γραμμές συναντώνται μόνο στο ότι και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις σε βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις, αλλά διαφοροποιούνται ως προς το τι συνέβη στο ιατρείο και τον βαθμό εμπλοκής καθενός.

Ο 58χρονος: «Ενημερώθηκα όταν χρειάστηκε να κάνω ΚΑΡΠΑ»

Ο 58χρονος γιατρός υποστηρίζει ότι δεν είχε προηγούμενη σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε ως ασθενή ούτε επαγγελματικά.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, λίγο πριν από τις 15.00 επέστρεψε στο ιατρείο από εστιατόριο όπου βρισκόταν, ενώ περίπου στις 15.30 έφτασε δικός του ασθενής.

Στις 16.15, όπως υποστηρίζει, ενημερώθηκε για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και κλήθηκε να προσφέρει επείγουσα βοήθεια.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16.21 και έφτασε στις 16.26. Οι διασώστες φέρεται να βρήκαν τον 58χρονο να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή.

Οι συνήγοροί του, Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός, υποστηρίζουν ότι από τις μέχρι τώρα ανακριτικές πράξεις προκύπτει πως ο γιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά όταν κλήθηκε να παράσχει επείγουσα ιατρική συνδρομή.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν υπήρξε ποτέ ασθενής του 58χρονου και ότι δεν είχε προηγηθεί μεταξύ τους επικοινωνία.

«Ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα ούτε τον εξέτασε ούτε του πρότεινε οποιαδήποτε θεραπεία ούτε του παρείχε οποιαδήποτε υπηρεσία ή θεραπεία ούτε καν τον γνώρισε ποτέ», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συνήγοροί του, υποστηρίζοντας ότι οι άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη συγκεκριμένη θέση.

Ο 58χρονος αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης.

Η 56χρονη επιμένει στη δική της εκδοχή

Διαφορετική είναι η υπερασπιστική προσέγγιση της 56χρονης γιατρού, η οποία δεν επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από τη θεραπευτική διαδικασία, αλλά αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται και αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, η γιατρός έχει περιγράψει στην απολογία της όλα όσα συνέβησαν και αναμένει πλέον τα αντικειμενικά στοιχεία, κυρίως τις τοξικολογικές εξετάσεις και τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα.

«Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Για όσα ακούγονται περί μέθης και αντιδότου, η αλήθεια θα αποδειχθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση του απορρήτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα», υποστηρίζει.

Ο νέος συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλα πρόσωπα ή παράμετροι της υπόθεσης που μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί στο επίκεντρο.

Η καταγγελία για τη μέθη και η αλλαγή κατάθεσης

Κομβικό σημείο στην ανάκριση αποτελεί η αναφορά της 56χρονης νοσηλεύτριας στη χορήγηση μέθης.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να διαφοροποίησε ενώπιον του ανακριτή την αρχική της κατάθεση και να υποστήριξε ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί μέθη.

«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε.

Η 56χρονη γιατρός αρνείται τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Η υπεράσπισή της αναμένει πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, αλλά και την ανάλυση των επικοινωνιών, προκειμένου να διασταυρωθούν οι διαφορετικές εκδοχές.

Στο μικροσκόπιο η πλασμαφαίρεση

Παράλληλα με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τη λειτουργία του σχετικού μηχανήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Live News», η ποσότητα αίματος και πλάσματος που φέρεται να αφαιρέθηκε ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την ποσότητα που αναπληρώθηκε. Η αφαιρεθείσα ποσότητα φέρεται να πλησίαζε το ένα λίτρο, ενώ η αναπλήρωση φέρεται να ανήλθε σε 243 ml.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, σχολιάζοντας τα στοιχεία, έκανε λόγο για σημαντική διαφορά και επισήμανε ότι το μηχάνημα παρακολουθεί τις ροές του αίματος.

Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να αξιολογηθούν μαζί με τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο και τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία της δικογραφίας.

Η έρευνα για τον απινιδωτή

Στην ανάκριση έχει ενταχθεί και ο απινιδωτής που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εξέτασε τη συσκευή και παρέδωσε την έκθεσή της στον ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η μπαταρία του απινιδωτή ήταν ανενεργή και το μηχάνημα δεν είχε τεθεί σε λειτουργία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι δεν διέθετε κάρτα καταγραφής δεδομένων.

Το εύρημα εξετάζεται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις για το τι συνέβη στον χώρο κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης του τραγουδιστή.