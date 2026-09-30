Γιώργος Μαζωνάκης: «Στην ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα – Δεν του έδωσε αναισθησία η γιατρός» λέει ο δικηγόρος της

Στην προφυλακισμένη 56χρονη γιατρό, που πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, φαίνεται πως επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός επιμένει ότι έχει πει την αλήθεια για τις ώρες που είχε δηλώσει στην κατάθεσή της σχετικά με τον θάνατο του τραγουδιστή, ωστόσο τα στοιχεία και οι μαρτυρίες των εμπλεκομένων δείχνουν διαφορετικά αποτελέσματα.

«Σε αυτή την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα»

Μετά την αλλαγή συνηγόρου, η 56χρονη προετοιμάζει τη νέα νομική της γραμμή, με τον δικηγόρο της, Νίκο Αλεξανδρή, ο οποίος μίλησε στο MEGΑ να επιμένει στις θέσεις που είχε παρουσιάσει κατά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή.

«Η ίδια υποστηρίζει ότι στη μία και μοναδική της απολογία έχει περιγράψει με ακρίβεια και πιστότητα το τι ακριβώς έχει γίνει. Περιγράφει ακριβώς τα γεγονότα».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει. Και θα το δείτε στην πορεία ότι δεν έχει. (…) Από τις αλλεπάλληλες και πολύωρες συζητήσεις είμαι πεπεισμένος, και θα το δείτε στην πορεία, ότι την πραγματικότητα δεν την ξέρουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι και δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται».

Αναφορικά με τα μηχανήματα του ιατρείου τόνισε: «Ίσως δείτε ότι τελικά τα μηχανήματα είναι νόμιμα εκεί. Κρατήστε μία επιφύλαξη. (…) Θα δείτε στην πορεία αν μπορούσε ή δεν μπορούσε να τα λειτουργήσει, αν είχε την πιστοποίηση να τα λειτουργήσει, ναι ή όχι».

«Έχετε παρουσιάσει την εντολέα μου ως μία τσαρλατάνο; Ξέρετε ότι έχει δύο μεταπτυχιακά; Γιατί δεν το έχει βγάλει κανένας; Από το ΕΚΠΑ», σημείωσε.

«Έχουν καταθέσει αρκετές δεκάδες άνθρωποι με πολλές καταθέσεις, όχι μία και δύο, όπου από ένα σημείο και μετά εμφανίζουμε κάποια άλλη πραγματικότητα. Γιατί το κάνουν αυτό;», αναρωτιέται, τονίζοντας ότι η 56χρονη: «Έχει νόμιμη άδεια ιατρείου. Δεν είπα ποτέ ότι έχει επισήμως ειδικότητα. Αλλά δεν χρειάζεται όμως. Μπορεί να λειτουργήσει ένα ιατρείο».

«Σε λίγες ημέρες ανοίγουν τα κινητά»

Σημαντικά στοιχεία, σύμφωνα με τον δικηγόρο της 56χρονης, θα προκύψουν από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου, οι οποίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες: «Σε λίγες ημέρες ανοίγουν τα κινητά. Θα δούμε ποιος τηλεφωνεί σε ποιον, με ποια ιδιότητα τηλεφωνεί και αν η εντολέας μου έχει κάνει αυτά τα οποία λέτε».

«Θα κάνουμε και άλλα αιτήματα. Θα υποβληθούν αρκετά αιτήματα στον κύριο ανακριτή», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας: «Τη συγκεκριμένη πράξη, πλασμαφαίρεση, την έκανε εκείνη. Αλλά εάν εκείνη τον έβαλε, ας κρατήσουμε μία επιφύλαξη. (…) Ανοίγουν τα κινητά, ανοίγουν οι επικοινωνίες, και θα ανοίξουν και άλλα κινητά».

Για τις νοσηλεύτριες

«Εγώ δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους να πηγαίνουν αυτοβούλως να δίνουν καταθέσεις συνοδευόμενες από δικηγόρο. Γιατί, είναι κατηγορούμενες; Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί γίνεται αυτό;», είπε ο κ. Αλεξανδρής αναφερόμενος στις νοσηλεύτριες της Καρνεάδου.

«Εγώ απλά θα υποβάλω κάποια αιτήματα να ανοίξουν και κάποια άλλα τηλέφωνα γιατί από ό,τι ξέρουμε όλοι έχουν ανοίξει μόνο τριών ανθρώπων που είναι μέσα. Θα ζητήσω να ανοίξουν αρκετών ανθρώπων ακόμα που σχετίζονται με την υπόθεση».

«Σίγουρα δεν του έχει δώσει αναισθησία»

«Δεν θέλω να αφήσω αιχμή καμία για κανέναν ακόμα. Όταν θα έχω στα χέρια μου τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μου επιτρέψουν να το κάνω, θα το κάνω. Θα δικαιωθεί ο Μαζωνάκης, με κάθε τρόπο, αλλά όχι εις βάρος ενός ανθρώπου, εφόσον βεβαίως αυτός ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για όλα», λέει ο κ. Αλεξανδρής, επισημαίνοντας ότι η 56χρονη δεν έκανε αναισθησία στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ποιος πίεζε το Μαζωνάκη να πάει να κάνει τη θεραπεία; Για να δούμε ποιος τον πίεζε. Πάντως σίγουρα δεν τον πίεσε η γιατρός», σημειώνει.

Για τον υπνωτιστή

«Εγώ θα ζητήσω να ανοίξει και το τηλέφωνο του υπνωτιστή και σας το λέω σαν είδηση. Από τον Ιούλιο θα ζητήσω να ανοίξει το τηλέφωνο του υπνωτιστή, όπως και άλλων», είπε ο δικηγόρος της 56χρονης, ενώ σχετικά με τη φωτογραφία που φέρεται να έλαβε ο υπνοθεραπευτής από την 56χρονη και στην οποία απεικονιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανέφερε: «Έχει αποδοθεί εντελώς διαφορετικά για ποιον λόγο έχει σταλεί η φωτογραφία αυτή. Άκουσα την εξήγηση που μου έδωσε η εντολέας μου και μάλιστα λέει η ίδια ότι το γράφει στην απολογία της, οπότε ας περιμένουμε λίγες μέρες να το δούμε».

«Ένα από τα στοιχεία που θα εισφέρουμε στην ανάκριση είναι η ακριβής εξήγηση όλων των ημερομηνιών, των ωρών και ακόμα και των συναγερμών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία», επεσήμανε.

Για το ΕΚΑΒ

Ο κ. Αλεξανδρής απάντησε στο γιατί η 56χρονη γιατρός δεν συνόδεψε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο: «Ας διαβάσουμε λίγο τις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Κατέβηκε να πάει. Το γιατί δεν πήγε είναι πολύ εύκολο. Τον Μαζωνάκη ήρθαν 4 τραυματιοφορείς να τον πάρουν. Δεν χωράει πέμπτος άνθρωπος μέσα. Οι ίδιοι οι γιατροί το λένε. Κατέβηκε για να πάει, αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα. Δεν χωρούσε».

Διαφορετική ωστόσο περιγραφή έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος: «Στο ασθενοφόρο, στο αυτοκίνητο δηλαδή, ήταν οι δύο διασώστες και μία εκπαιδευόμενη διασώστρια και ταυτόχρονα έφτασε και το μηχανάκι το οποίο ήταν με έναν διασώστη. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν τέσσερις διασώστες, ένας με μηχανάκι και τρεις με το ασθενοφόρο. Η γιατρός στην αρχή έδειξε διάθεση να συνοδεύσει. Όταν έφτασε στο ασθενοφόρο και της είπαν οι διασώστες πάμε στο ‘Ελπίς’ είπε ότι εγώ νόμιζα ότι θα πάμε στον ‘Ευαγγελισμό’, στο ‘Ελπίς’ δεν έρχομαι. Σηκώθηκε και έφυγε και δεν συνόδευσε».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Αλεξανδρής επισημαίνει: «11 Ιουλίου έχουν ανοίξει οι συζητήσεις και οι συνομιλίες. Το κινητό του εκλιπόντος θα δείξει πολλά». «Είναι από τις υποθέσεις που θα ξεκαθαριστούν από γεγονότα και εξετάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν» κατέληξε.